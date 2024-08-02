https://ria.ru/20240802/banki-1963755254.html

Совфед одобрил закон об открытии филиалов иностранных банков в России

Совфед одобрил закон об открытии филиалов иностранных банков в России - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон об открытии филиалов иностранных банков в России

Сенаторы одобрили закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:44

2024-08-02T18:44

2024-08-02T18:48

экономика

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России. Это позволит создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, говорится в пояснительной записке. Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка. Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей. Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений. Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц. Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф