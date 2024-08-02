Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/banda-1963712150.html
В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей
В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей - РИА Новости, 02.08.2024
В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей
Банда вымогателей, создававшая фейковые аккаунты и выманивавшая у мужчин интимные видео, раскрыта в Ставропольском крае, от их действий пострадали более 110... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:46
2024-08-02T15:46
происшествия
технологии
россия
ставропольский край
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Банда вымогателей, создававшая фейковые аккаунты и выманивавшая у мужчин интимные видео, раскрыта в Ставропольском крае, от их действий пострадали более 110 человек в 19 регионах, а ущерб превысил 2,6 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что с февраля 2021 по сентябрь 2023 года злоумышленники создавали в популярном мессенджере и социальной сети аккаунты с вымышленными данными. Под видом девушек они заходили в чаты знакомств, где знакомились с мужчинами. Когда беседы переводились в личные чаты, фигуранты начинали обмениваться с ними фото- и видеоконтентом интимного характера. Завладев номерами телефонов и другими персональными данными потерпевших, сообщники начинали вымогать деньги, угрожая отправкой компромата их друзьям и родственникам. "От действий фигурантов пострадали 113 граждан из 19 регионов России. Сумма ущерба составила более 2,6 миллиона рублей", - написала Волк. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 163 (вымогательство) и 210 (создание ОПГ) УК РФ. Все материалы соединены в одно производство. В отношении 22 фигурантов избраны различные меры пресечения. Деятельность злоумышленников пресекли ставропольские полицейские и оперативники краевого УФСБ России.
https://ria.ru/20240704/kriminal-1957319483.html
https://ria.ru/20240705/politsiya-1957597190.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, технологии, россия, ставропольский край, ирина волк
Происшествия, Технологии, Россия, Ставропольский край, Ирина Волк
В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей

На Ставрополье раскрыли банду вымогателей, выманивавших у мужчин интимные видео

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Банда вымогателей, создававшая фейковые аккаунты и выманивавшая у мужчин интимные видео, раскрыта в Ставропольском крае, от их действий пострадали более 110 человек в 19 регионах, а ущерб превысил 2,6 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Предварительно установлено, что с февраля 2021 по сентябрь 2023 года злоумышленники создавали в популярном мессенджере и социальной сети аккаунты с вымышленными данными. Под видом девушек они заходили в чаты знакомств, где знакомились с мужчинами. Когда беседы переводились в личные чаты, фигуранты начинали обмениваться с ними фото- и видеоконтентом интимного характера. Завладев номерами телефонов и другими персональными данными потерпевших, сообщники начинали вымогать деньги, угрожая отправкой компромата их друзьям и родственникам.
Автомобиль СУ СКР - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Балашихе задержали гастарбайтера, купившего у девочки интимные фото
4 июля, 11:48
"От действий фигурантов пострадали 113 граждан из 19 регионов России. Сумма ущерба составила более 2,6 миллиона рублей", - написала Волк.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 163 (вымогательство) и 210 (создание ОПГ) УК РФ. Все материалы соединены в одно производство. В отношении 22 фигурантов избраны различные меры пресечения.
Деятельность злоумышленников пресекли ставропольские полицейские и оперативники краевого УФСБ России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Якутске уволили двух полицейских после скандала с "отдыхом"
5 июля, 11:20
 
ПроисшествияТехнологииРоссияСтавропольский крайИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала