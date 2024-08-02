https://ria.ru/20240802/banda-1963712150.html

В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей

В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей - РИА Новости, 02.08.2024

В Ставропольском крае раскрыли банду интим-вымогателей

Банда вымогателей, создававшая фейковые аккаунты и выманивавшая у мужчин интимные видео, раскрыта в Ставропольском крае, от их действий пострадали более 110... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:46

2024-08-02T15:46

2024-08-02T15:46

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ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Банда вымогателей, создававшая фейковые аккаунты и выманивавшая у мужчин интимные видео, раскрыта в Ставропольском крае, от их действий пострадали более 110 человек в 19 регионах, а ущерб превысил 2,6 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что с февраля 2021 по сентябрь 2023 года злоумышленники создавали в популярном мессенджере и социальной сети аккаунты с вымышленными данными. Под видом девушек они заходили в чаты знакомств, где знакомились с мужчинами. Когда беседы переводились в личные чаты, фигуранты начинали обмениваться с ними фото- и видеоконтентом интимного характера. Завладев номерами телефонов и другими персональными данными потерпевших, сообщники начинали вымогать деньги, угрожая отправкой компромата их друзьям и родственникам. "От действий фигурантов пострадали 113 граждан из 19 регионов России. Сумма ущерба составила более 2,6 миллиона рублей", - написала Волк. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 163 (вымогательство) и 210 (создание ОПГ) УК РФ. Все материалы соединены в одно производство. В отношении 22 фигурантов избраны различные меры пресечения. Деятельность злоумышленников пресекли ставропольские полицейские и оперативники краевого УФСБ России.

https://ria.ru/20240704/kriminal-1957319483.html

https://ria.ru/20240705/politsiya-1957597190.html

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происшествия, технологии, россия, ставропольский край, ирина волк