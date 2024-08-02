https://ria.ru/20240802/bajden-1963750463.html
Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты
Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты - РИА Новости, 02.08.2024
Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты
Президент США Джо Байден подтвердил, что обсудил с нынешним вице-президентом Камалой Харрис выбор кандидата в вице-президенты для ее номинации от... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:18
2024-08-02T18:18
2024-08-02T18:18
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что обсудил с нынешним вице-президентом Камалой Харрис выбор кандидата в вице-президенты для ее номинации от Демократической партии, сообщает пул журналистов Белого дома. "Да", - заявил Байден представителям СМИ на вопрос, говорил ли он с Харрис о выборе вице-президента. Глава государства добавил, что оставляет за Харрис право самой решать, кого она хочет видеть в качестве напарника на предстоящих выборах. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала о том, что юридическая фирма, нанятая штабом Харрис для изучения потенциальных кандидатов, которые могут стать ее напарниками для участия в выборах, завершила работу. Харрис планирует объявить о своем выборе к вечеру 6 августа, когда вице-президент и ее предполагаемый напарник начнут пятидневный тур по штатам. По данным издания, в списке фигурировали шесть кандидатов: губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Миннесоты Тим Вальц, губернатор Кентукки Энди Бешир, губернатор Иллинойса Джей Прицкер сенатор Марк Келли и министр транспорта Пит Буттиджич. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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в мире, сша, пенсильвания, кентукки, камала харрис, джо байден, энди бешир, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Кентукки, Камала Харрис, Джо Байден, Энди Бешир, Выборы президента США — 2024
Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты
Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты для ее номинации
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что обсудил с нынешним вице-президентом Камалой Харрис выбор кандидата в вице-президенты для ее номинации от Демократической партии, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Да", - заявил Байден представителям СМИ на вопрос, говорил ли он с Харрис о выборе вице-президента.
Глава государства добавил, что оставляет за Харрис право самой решать, кого она хочет видеть в качестве напарника на предстоящих выборах.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала о том, что юридическая фирма, нанятая штабом Харрис для изучения потенциальных кандидатов, которые могут стать ее напарниками для участия в выборах, завершила работу. Харрис планирует объявить о своем выборе к вечеру 6 августа, когда вице-президент и ее предполагаемый напарник начнут пятидневный тур по штатам.
По данным издания, в списке фигурировали шесть кандидатов: губернатор Пенсильвании
Джош Шапиро, губернатор Миннесоты Тим Вальц, губернатор Кентукки Энди Бешир
, губернатор Иллинойса
Джей Прицкер сенатор Марк Келли и министр транспорта Пит Буттиджич
.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп
. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо
Джей-Ди Вэнс.