https://ria.ru/20240802/bajden-1963750463.html

Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты

Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты - РИА Новости, 02.08.2024

Байден обсудил с Харрис выбор кандидата в вице-президенты

Президент США Джо Байден подтвердил, что обсудил с нынешним вице-президентом Камалой Харрис выбор кандидата в вице-президенты для ее номинации от... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:18

2024-08-02T18:18

2024-08-02T18:18

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что обсудил с нынешним вице-президентом Камалой Харрис выбор кандидата в вице-президенты для ее номинации от Демократической партии, сообщает пул журналистов Белого дома. "Да", - заявил Байден представителям СМИ на вопрос, говорил ли он с Харрис о выборе вице-президента. Глава государства добавил, что оставляет за Харрис право самой решать, кого она хочет видеть в качестве напарника на предстоящих выборах. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала о том, что юридическая фирма, нанятая штабом Харрис для изучения потенциальных кандидатов, которые могут стать ее напарниками для участия в выборах, завершила работу. Харрис планирует объявить о своем выборе к вечеру 6 августа, когда вице-президент и ее предполагаемый напарник начнут пятидневный тур по штатам. По данным издания, в списке фигурировали шесть кандидатов: губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Миннесоты Тим Вальц, губернатор Кентукки Энди Бешир, губернатор Иллинойса Джей Прицкер сенатор Марк Келли и министр транспорта Пит Буттиджич. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html

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в мире, сша, пенсильвания, кентукки, камала харрис, джо байден, энди бешир, выборы президента сша — 2024