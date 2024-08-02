https://ria.ru/20240802/bajden-1963591080.html

Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании - РИА Новости, 02.08.2024

Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Президент США Джо Байден заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не способствовало усилиям по выработке соглашения о перемирии в секторе Газа. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:24

2024-08-02T07:24

2024-08-02T09:10

в мире

сша

тегеран (город)

иран

исмаил хания

джо байден

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg

АВИАБАЗА ЭНДРЮС (штат Мэриленд), 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не способствовало усилиям по выработке соглашения о перемирии в секторе Газа."Это не помогло", — сказал он.Так политик ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что перспективы прекращения огня в Газе были разрушены в результате убийства Хании.Глава политбюро ХАМАС погиб в ночь на среду при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.В ХАМАС возложили ответственность за убийство на Израиль и США. В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ликвидации Хании.Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал атаку абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html

https://ria.ru/20240801/khaniya-1963556555.html

сша

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тегеран (город), иран, исмаил хания, джо байден, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране