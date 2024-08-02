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Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании - РИА Новости, 02.08.2024
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07:24 02.08.2024 (обновлено: 09:10 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/bajden-1963591080.html
Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании
Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании - РИА Новости, 02.08.2024
Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании
Президент США Джо Байден заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не способствовало усилиям по выработке соглашения о перемирии в секторе Газа. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:24
2024-08-02T09:10
в мире
сша
тегеран (город)
иран
исмаил хания
джо байден
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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АВИАБАЗА ЭНДРЮС (штат Мэриленд), 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не способствовало усилиям по выработке соглашения о перемирии в секторе Газа.&quot;Это не помогло&quot;, — сказал он.Так политик ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что перспективы прекращения огня в Газе были разрушены в результате убийства Хании.Глава политбюро ХАМАС погиб в ночь на среду при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.В ХАМАС возложили ответственность за убийство на Израиль и США. В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ликвидации Хании.Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал атаку абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html
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в мире, сша, тегеран (город), иран, исмаил хания, джо байден, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Исмаил Хания, Джо Байден, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Байден: убийство Хании не способствовало выработке соглашения о перемирии в Газе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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АВИАБАЗА ЭНДРЮС (штат Мэриленд), 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не способствовало усилиям по выработке соглашения о перемирии в секторе Газа.
«

"Это не помогло", — сказал он.

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Так политик ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что перспективы прекращения огня в Газе были разрушены в результате убийства Хании.
Глава политбюро ХАМАС погиб в ночь на среду при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.
В ХАМАС возложили ответственность за убийство на Израиль и США. В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ликвидации Хании.
Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал атаку абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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