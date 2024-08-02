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Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля
Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля - РИА Новости, 02.08.2024
Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля
Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможности "оборонительных военных... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:49
2024-08-02T00:49
2024-08-02T00:49
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможности "оборонительных военных развертываний" США для поддержки Израиля, заявили в Белом доме. "Президент обсудил усилия по поддержке защиты Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США", - говорится в сообщении. Кроме того, Байден в разговоре с Нетаньяху также подтвердил готовность США помогать Израилю защищаться от всех угроз со стороны Ирана, палестинского движения ХАМАС, шиитского движения "Хезболлах" и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хезболла, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля
Байден обсудил с Нетаньяху возможности развертывания армии для поддержки Израиля