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Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля

Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля - РИА Новости, 02.08.2024

Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля

Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможности "оборонительных военных... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:49

2024-08-02T00:49

2024-08-02T00:49

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможности "оборонительных военных развертываний" США для поддержки Израиля, заявили в Белом доме. "Президент обсудил усилия по поддержке защиты Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США", - говорится в сообщении. Кроме того, Байден в разговоре с Нетаньяху также подтвердил готовность США помогать Израилю защищаться от всех угроз со стороны Ирана, палестинского движения ХАМАС, шиитского движения "Хезболлах" и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).

https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html

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