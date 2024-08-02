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БАДы для замедления старения и снижения риска бесплодия запатентовали в РФ
БАДы для замедления старения и снижения риска бесплодия запатентовали в РФ - РИА Новости, 02.08.2024
БАДы для замедления старения и снижения риска бесплодия запатентовали в РФ
Добавки, помогающие замедлить процесс старения, улучшить когнитивные функции, снизить риск бесплодия, получили патент, сообщает пресс-служба лаборатории... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:46
2024-08-02T16:46
2024-08-02T17:08
россия
афк "система"
старение
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Добавки, помогающие замедлить процесс старения, улучшить когнитивные функции, снизить риск бесплодия, получили патент, сообщает пресс-служба лаборатории "Система-биотех", входящей в АФК "Система". Отмечается, что новые модуляторы относятся к категории биологически активных добавок (БАД) нового поколения. В основе каждого такого комплекса – растительные и витаминные компоненты с клинически доказанными свойствами, применение которых помогает компенсировать симптомы. Модуляторы планируется производить в России с использованием исключительно отечественного сырья природного происхождения. В пресс-службе уточнили, что данная отечественная разработка вносит вклад в реализацию национального проекта "Демография" в части повышения рождаемости и качества жизни людей старшего возраста, а также отвечает задачам нового нацпроекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, в том числе – созданию биомедицинских препаратов, предотвращающих старение клеток для обеспечения активного долголетия.
https://ria.ru/20240726/natsproekty-1962121845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, афк "система", старение
Россия, АФК "Система", Старение
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Добавки, помогающие замедлить процесс старения, улучшить когнитивные функции, снизить риск бесплодия, получили патент, сообщает пресс-служба лаборатории "Система-биотех", входящей в АФК "Система".
Отмечается, что новые модуляторы относятся к категории биологически активных добавок (БАД) нового поколения. В основе каждого такого комплекса – растительные и витаминные компоненты с клинически доказанными свойствами, применение которых помогает компенсировать симптомы.
Модуляторы планируется производить в России
с использованием исключительно отечественного сырья природного происхождения.
В пресс-службе уточнили, что данная отечественная разработка вносит вклад в реализацию национального проекта "Демография" в части повышения рождаемости и качества жизни людей старшего возраста, а также отвечает задачам нового нацпроекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, в том числе – созданию биомедицинских препаратов, предотвращающих старение клеток для обеспечения активного долголетия.