https://ria.ru/20240802/bady-1963729589.html

БАДы для замедления старения и снижения риска бесплодия запатентовали в РФ

БАДы для замедления старения и снижения риска бесплодия запатентовали в РФ - РИА Новости, 02.08.2024

БАДы для замедления старения и снижения риска бесплодия запатентовали в РФ

Добавки, помогающие замедлить процесс старения, улучшить когнитивные функции, снизить риск бесплодия, получили патент, сообщает пресс-служба лаборатории... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:46

2024-08-02T16:46

2024-08-02T17:08

россия

афк "система"

старение

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Добавки, помогающие замедлить процесс старения, улучшить когнитивные функции, снизить риск бесплодия, получили патент, сообщает пресс-служба лаборатории "Система-биотех", входящей в АФК "Система". Отмечается, что новые модуляторы относятся к категории биологически активных добавок (БАД) нового поколения. В основе каждого такого комплекса – растительные и витаминные компоненты с клинически доказанными свойствами, применение которых помогает компенсировать симптомы. Модуляторы планируется производить в России с использованием исключительно отечественного сырья природного происхождения. В пресс-службе уточнили, что данная отечественная разработка вносит вклад в реализацию национального проекта "Демография" в части повышения рождаемости и качества жизни людей старшего возраста, а также отвечает задачам нового нацпроекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, в том числе – созданию биомедицинских препаратов, предотвращающих старение клеток для обеспечения активного долголетия.

https://ria.ru/20240726/natsproekty-1962121845.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, афк "система", старение