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МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем
МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем - РИА Новости, 02.08.2024
МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем
На полигоне под Севастополем уничтожили боевую часть ракеты ATACMS, видео опубликовало ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:09
2024-08-02T19:09
2024-08-02T19:19
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. На полигоне под Севастополем уничтожили боевую часть ракеты ATACMS, видео опубликовало ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ", — сообщили МЧС.В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, военные сбили не менее четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Их части упали в нескольких районах города.Обломки и множество суббоеприпасов нашли на проспекте генерала Острякова, их уничтожили на месте падения.Фугасную часть ракеты, которая пробила крышу многоэтажки на улице Симонка, перевезли на полигон для уничтожения.
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Уничтожение части сбитой ракеты ATACMS
Части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасы уничтожили в Севастополе, сообщает МЧС.
Фугасную часть боеприпаса взорвали на полигоне, а суббоеприпасы - прямо на месте их падения.
2024-08-02T19:09
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происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия
МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем
МЧС опубликовало видео уничтожения боевой части ракеты ATACMS на полигоне