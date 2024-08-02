https://ria.ru/20240802/atacms-1963759234.html

МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем

МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем - РИА Новости, 02.08.2024

МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем

На полигоне под Севастополем уничтожили боевую часть ракеты ATACMS, видео опубликовало ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:09

2024-08-02T19:09

2024-08-02T19:19

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. На полигоне под Севастополем уничтожили боевую часть ракеты ATACMS, видео опубликовало ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ", — сообщили МЧС.В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, военные сбили не менее четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Их части упали в нескольких районах города.Обломки и множество суббоеприпасов нашли на проспекте генерала Острякова, их уничтожили на месте падения.Фугасную часть ракеты, которая пробила крышу многоэтажки на улице Симонка, перевезли на полигон для уничтожения.

https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963721819.html

севастополь

россия

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Уничтожение части сбитой ракеты ATACMS Части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасы уничтожили в Севастополе, сообщает МЧС. Фугасную часть боеприпаса взорвали на полигоне, а суббоеприпасы - прямо на месте их падения. 2024-08-02T19:09 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия