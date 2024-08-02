https://ria.ru/20240802/atacms-1963698916.html

В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS

В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024

В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS

Части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасы уничтожили в Севастополе на месте их падения в районе проспекта Генерала Острякова, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:56

2024-08-02T14:56

2024-08-02T15:08

севастополь

специальная военная операция на украине

происшествия

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасы уничтожили в Севастополе на месте их падения в районе проспекта Генерала Острякова, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", - написал он.Энергетики приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередач. Движение на проспекте пока остается закрытым, о его открытии сообщат дополнительно, добавил губернатор.В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.Части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов планировали уничтожить в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе перекрыто. Застрявшую в доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.

https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963576711.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места. 2024-08-02T14:56 true PT1M47S

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность