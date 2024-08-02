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В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024
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14:56 02.08.2024 (обновлено: 15:08 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/atacms-1963698916.html
В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS
В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024
В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS
Части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасы уничтожили в Севастополе на месте их падения в районе проспекта Генерала Острякова, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:56
2024-08-02T15:08
севастополь
специальная военная операция на украине
происшествия
михаил развожаев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасы уничтожили в Севастополе на месте их падения в районе проспекта Генерала Острякова, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", - написал он.Энергетики приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередач. Движение на проспекте пока остается закрытым, о его открытии сообщат дополнительно, добавил губернатор.В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.Части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов планировали уничтожить в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе перекрыто. Застрявшую в доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.
https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963576711.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе
Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места.
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты ATACMS

В Севастополе уничтожили части сбитой ракеты и суббоеприпасы на месте их падения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасы уничтожили в Севастополе на месте их падения в районе проспекта Генерала Острякова, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", - написал он.
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В Севастополе сбили более четырех воздушных целей
Вчера, 02:18
Энергетики приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередач. Движение на проспекте пока остается закрытым, о его открытии сообщат дополнительно, добавил губернатор.
В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.
Части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов планировали уничтожить в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе перекрыто. Застрявшую в доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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