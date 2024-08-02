https://ria.ru/20240802/atacms-1963688362.html

Части сбитой ATACMS в Севастополе уничтожат до 15:00

Части сбитой ATACMS в Севастополе уничтожат до 15:00 - РИА Новости, 02.08.2024

Части сбитой ATACMS в Севастополе уничтожат до 15:00

Уничтожение суббоеприпасов и части сбитой ATACMS в Севастополе проведут до 15.00 мск в районе, где упала ракета, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:16

2024-08-02T14:16

2024-08-02T14:16

происшествия

севастополь

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Уничтожение суббоеприпасов и части сбитой ATACMS в Севастополе проведут до 15.00 мск в районе, где упала ракета, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Сегодня ориентировочно с 14.00 до 15.00 в районе проспекта генерала Острякова сотрудники специализированного отряда главного управления МЧС России по городу Севастополю проведут плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS" , - написал Развожаев. Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, отметил он. Из многоквартирных домов эвакуированы жильцы, движение в этом районе перекрыто. Что касается части застрявшей в доме на улице Симонка ракеты, то ее удалось транспортировать на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор. В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.

https://ria.ru/20240802/kadry-1963632721.html

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севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места. 2024-08-02T14:16 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)