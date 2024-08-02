https://ria.ru/20240802/atacms-1963634685.html

Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе

Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе - РИА Новости, 02.08.2024

Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе

Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:44

2024-08-02T11:44

2024-08-02T11:58

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов эвакуированы жильцы, движение в районе перекрыто, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале о решении оперативного штаба."На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители, всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям" , - написал Развожаев.После обследования всей территории выяснилось, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне - в траве и кустах, все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени, сообщил губернатор. Он пояснил, что будет выбрано место, где нет коммуникаций, выкопана яма, в которой пройдет уничтожение части ракеты и суббоеприпасов. Срок перекрытия улиц в районе падения ракеты увеличен до 16:00.Развожаев добавил, что части ракеты, застрявшей в доме в другом районе - на улице Симонка, удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой, написал он.В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.

https://ria.ru/20240802/atacms-1963586658.html

https://ria.ru/20240721/pvo-1961004209.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места. 2024-08-02T11:44 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия