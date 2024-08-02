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Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе - РИА Новости, 02.08.2024
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11:44 02.08.2024 (обновлено: 11:58 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/atacms-1963634685.html
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе - РИА Новости, 02.08.2024
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе
Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:44
2024-08-02T11:58
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов эвакуированы жильцы, движение в районе перекрыто, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале о решении оперативного штаба."На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители, всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям" , - написал Развожаев.После обследования всей территории выяснилось, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне - в траве и кустах, все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени, сообщил губернатор. Он пояснил, что будет выбрано место, где нет коммуникаций, выкопана яма, в которой пройдет уничтожение части ракеты и суббоеприпасов. Срок перекрытия улиц в районе падения ракеты увеличен до 16:00.Развожаев добавил, что части ракеты, застрявшей в доме в другом районе - на улице Симонка, удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой, написал он.В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.
https://ria.ru/20240802/atacms-1963586658.html
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353
60
Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе
Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе

Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе, прошла эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов эвакуированы жильцы, движение в районе перекрыто, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале о решении оперативного штаба.
"На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители, всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям" , - написал Развожаев.
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После обследования всей территории выяснилось, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне - в траве и кустах, все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени, сообщил губернатор. Он пояснил, что будет выбрано место, где нет коммуникаций, выкопана яма, в которой пройдет уничтожение части ракеты и суббоеприпасов. Срок перекрытия улиц в районе падения ракеты увеличен до 16:00.
Развожаев добавил, что части ракеты, застрявшей в доме в другом районе - на улице Симонка, удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой, написал он.
В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.
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