https://ria.ru/20240802/atacms-1963634685.html
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе - РИА Новости, 02.08.2024
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе
Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:44
2024-08-02T11:44
2024-08-02T11:58
севастополь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963636781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9460b50a9cdb850d3d08771380c9b4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов эвакуированы жильцы, движение в районе перекрыто, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале о решении оперативного штаба."На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители, всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям" , - написал Развожаев.После обследования всей территории выяснилось, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне - в траве и кустах, все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени, сообщил губернатор. Он пояснил, что будет выбрано место, где нет коммуникаций, выкопана яма, в которой пройдет уничтожение части ракеты и суббоеприпасов. Срок перекрытия улиц в районе падения ракеты увеличен до 16:00.Развожаев добавил, что части ракеты, застрявшей в доме в другом районе - на улице Симонка, удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой, написал он.В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.
https://ria.ru/20240802/atacms-1963586658.html
https://ria.ru/20240721/pvo-1961004209.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963636781_450:0:1890:1080_1920x0_80_0_0_652c5b4ad92989bacdee2b736215fd7f.jpg
Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе
Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места.
2024-08-02T11:44
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе
Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе, прошла эвакуация
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости.
Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова, из многоквартирных домов эвакуированы жильцы, движение в районе перекрыто, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
о решении оперативного штаба.
"На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители, всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям" , - написал Развожаев.
После обследования всей территории выяснилось, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне - в траве и кустах, все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени, сообщил губернатор. Он пояснил, что будет выбрано место, где нет коммуникаций, выкопана яма, в которой пройдет уничтожение части ракеты и суббоеприпасов. Срок перекрытия улиц в районе падения ракеты увеличен до 16:00.
Развожаев добавил, что части ракеты, застрявшей в доме в другом районе - на улице Симонка, удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой, написал он.
В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.