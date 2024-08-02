https://ria.ru/20240802/atacms-1963586658.html

В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки

В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки - РИА Новости, 02.08.2024

В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки

Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:51

2024-08-02T05:51

2024-08-02T12:33

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севастополь

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михаил развожаев

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram."После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", — написал он.Жильцов дома решили эвакуировать в место временного размещения, пока пиротехники не уберут сбитую часть ATACMS."После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", — добавил губернатор.В ночь на пятницу Развозжаев сообщил, что ПВО сбила в Севастополе больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Часть обломков упала на городские улицы.

https://ria.ru/20240730/krym-1962885393.html

https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963584335.html

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Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места. 2024-08-02T05:51 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, atacms