https://ria.ru/20240802/atacms-1963586658.html
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки - РИА Новости, 02.08.2024
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки
Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:51
2024-08-02T05:51
2024-08-02T12:33
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963636781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9460b50a9cdb850d3d08771380c9b4e.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram."После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", — написал он.Жильцов дома решили эвакуировать в место временного размещения, пока пиротехники не уберут сбитую часть ATACMS."После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", — добавил губернатор.В ночь на пятницу Развозжаев сообщил, что ПВО сбила в Севастополе больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Часть обломков упала на городские улицы.
https://ria.ru/20240730/krym-1962885393.html
https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963584335.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963636781_450:0:1890:1080_1920x0_80_0_0_652c5b4ad92989bacdee2b736215fd7f.jpg
Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе
Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места.
2024-08-02T05:51
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, михаил развожаев, atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, ATACMS
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки
Развожаев сообщил о падении обломка ракеты ATACMS на жилой дом в Севастополе