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В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:51 02.08.2024 (обновлено: 12:33 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/atacms-1963586658.html
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки - РИА Новости, 02.08.2024
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки
Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:51
2024-08-02T12:33
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.&quot;После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал&quot;, — написал он.Жильцов дома решили эвакуировать в место временного размещения, пока пиротехники не уберут сбитую часть ATACMS."После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", — добавил губернатор.В ночь на пятницу Развозжаев сообщил, что ПВО сбила в Севастополе больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Часть обломков упала на городские улицы.
https://ria.ru/20240730/krym-1962885393.html
https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963584335.html
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Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе
Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места.
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, ATACMS
В Севастополе фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажки

Развожаев сообщил о падении обломка ракеты ATACMS на жилой дом в Севастополе

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
«

"После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", — написал он.

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Жильцов дома решили эвакуировать в место временного размещения, пока пиротехники не уберут сбитую часть ATACMS.
"После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", — добавил губернатор.
В ночь на пятницу Развозжаев сообщил, что ПВО сбила в Севастополе больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Часть обломков упала на городские улицы.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевATACMS
 
 
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