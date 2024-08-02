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Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса - РИА Новости, 02.08.2024
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17:24 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/argentina-1963737479.html
Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса
Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса - РИА Новости, 02.08.2024
Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса
Аргентина считает избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, сообщила глава МИД Диана Мондино. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:24
2024-08-02T17:24
в мире
венесуэла
аргентина
каракас
николас мадуро
дмитрий песков
выборы президента венесуэлы — 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Аргентина считает избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, сообщила глава МИД Диана Мондино. "Все мы можем подтвердить, без всякого сомнения, что законный победитель и избранный президент это Эдмундо Гонсалес ",- написала она в X. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240802/maduro-1963593460.html
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в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Аргентина, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса

МИД Аргентины назвал избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса

© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Аргентина считает избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, сообщила глава МИД Диана Мондино.
«
"Все мы можем подтвердить, без всякого сомнения, что законный победитель и избранный президент это Эдмундо Гонсалес ",- написала она в X.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин
Вчера, 08:08
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле
1 августа, 08:30
 
В миреВенесуэлаАргентинаКаракасНиколас МадуроДмитрий ПесковВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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