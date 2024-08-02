https://ria.ru/20240802/argentina-1963737479.html

Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса

Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса - РИА Новости, 02.08.2024

Аргентина назвала избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса

Аргентина считает избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, сообщила глава МИД Диана Мондино. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:24

2024-08-02T17:24

2024-08-02T17:24

в мире

венесуэла

аргентина

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Аргентина считает избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, сообщила глава МИД Диана Мондино. "Все мы можем подтвердить, без всякого сомнения, что законный победитель и избранный президент это Эдмундо Гонсалес ",- написала она в X. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240802/maduro-1963593460.html

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аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024