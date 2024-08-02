https://ria.ru/20240802/arest-1963794288.html
Суд продлил арест журналистке Кеворковой*
Суд продлил арест журналистке Кеворковой* - РИА Новости, 02.08.2024
Суд продлил арест журналистке Кеворковой*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:00
2024-08-02T23:00
2024-08-02T23:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 октября", - рассказал собеседник агентства. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году. Вину она не признает. Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, талибан, оон, telegram
Происшествия, Москва, ЦАР, Надежда Кеворкова, Орхан Джемаль, Талибан, ООН, Telegram
Суд продлил арест журналистке Кеворковой*
Суд продлил до 6 октября арест Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 октября", - рассказал собеседник агентства.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году.
Вину она не признает. Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность