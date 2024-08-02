https://ria.ru/20240802/arest-1963794288.html

Суд продлил арест журналистке Кеворковой*

Суд продлил арест журналистке Кеворковой* - РИА Новости, 02.08.2024

Суд продлил арест журналистке Кеворковой*

Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T23:00

2024-08-02T23:00

2024-08-02T23:00

происшествия

москва

цар

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 октября", - рассказал собеседник агентства. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году. Вину она не признает. Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, талибан, оон, telegram