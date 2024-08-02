Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест журналистке Кеворковой* - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/arest-1963794288.html
Суд продлил арест журналистке Кеворковой*
Суд продлил арест журналистке Кеворковой* - РИА Новости, 02.08.2024
Суд продлил арест журналистке Кеворковой*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:00
2024-08-02T23:00
происшествия
москва
цар
надежда кеворкова
орхан джемаль
талибан
оон
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944449525_0:199:3074:1928_1920x0_80_0_0_1471517a3d4b4625be2f6a7c3ebf6d5e.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 октября", - рассказал собеседник агентства. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году. Вину она не признает. Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240801/lazareva-1963469607.html
москва
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944449525_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_cac066909977f760fc647610b483297d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, талибан, оон, telegram
Происшествия, Москва, ЦАР, Надежда Кеворкова, Орхан Джемаль, Талибан, ООН, Telegram
Суд продлил арест журналистке Кеворковой*

Суд продлил до 6 октября арест Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова* в Басманном суде Москвы
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова* в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 октября", - рассказал собеседник агентства.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году.
Вину она не признает. Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Суд признал законным заочный арест телеведущей Лазаревой*
1 августа, 16:23
 
ПроисшествияМоскваЦАРНадежда КеворковаОрхан ДжемальТалибанООНTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала