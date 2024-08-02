https://ria.ru/20240802/arbuz-1963593699.html

В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами

В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами - РИА Новости, 02.08.2024

В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами

Бахчевые развалы, где можно купить арбузы и дыни из российских регионов, начнут работать в Москве с 3 августа по 1 октября, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:10

2024-08-02T08:10

2024-08-02T08:10

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алексей немерюк

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бахчевые развалы, где можно купить арбузы и дыни из российских регионов, начнут работать в Москве с 3 августа по 1 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 3 августа по 1 октября в Москве будет работать порядка 250 таких торговых точек, в том числе предусмотрено около 150 временных конструкций при магазинах ... Арбузы и дыни в Москву привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края", - говорится на сайте со ссылкой на слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Он отметил, что бахчевыми развалами чаще всего пользуются сезонные продавцы, которые поставляют в столицу только арбузы и дыни.

https://ria.ru/20240801/yagody-1963222606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, волгоградская область, алексей немерюк