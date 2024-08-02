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В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами
В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами - РИА Новости, 02.08.2024
В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами
Бахчевые развалы, где можно купить арбузы и дыни из российских регионов, начнут работать в Москве с 3 августа по 1 октября, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:10
2024-08-02T08:10
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бахчевые развалы, где можно купить арбузы и дыни из российских регионов, начнут работать в Москве с 3 августа по 1 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 3 августа по 1 октября в Москве будет работать порядка 250 таких торговых точек, в том числе предусмотрено около 150 временных конструкций при магазинах ... Арбузы и дыни в Москву привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края", - говорится на сайте со ссылкой на слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Он отметил, что бахчевыми развалами чаще всего пользуются сезонные продавцы, которые поставляют в столицу только арбузы и дыни.
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РИА Новости
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москва, волгоградская область, алексей немерюк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Волгоградская область, Алексей Немерюк
В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами
В Москве с 3 августа заработают бахчевые развалы с арбузами и дынями