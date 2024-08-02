https://ria.ru/20240802/amerikanets-1963645251.html

Осужденный в Воронеже американец хочет, чтобы его обменяли

Осужденный в Воронеже американец хочет, чтобы его обменяли - РИА Новости, 02.08.2024

Осужденный в Воронеже американец хочет, чтобы его обменяли

Осужденный в Воронеже за нападение на полицейского гражданин США Роберт Гилман заявил РИА Новости о своем желании быть обменянным. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:27

2024-08-02T12:27

2024-08-02T12:27

происшествия

воронеж

сша

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Осужденный в Воронеже за нападение на полицейского гражданин США Роберт Гилман заявил РИА Новости о своем желании быть обменянным. "Конечно, я хочу, чтобы меня обменяли", - сказал американец в Центральном районном суде Воронежа, который рассматривает второе дело в отношении него. На заседании в пятницу Гилман снова сказал, что его отравили и что он "скоро умрет". Центральный районный суд Воронежа рассматривает новое дело гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего наказание за нападение на полицейского. Ранее суд заслушал сторону обвинения, показания потерпевших и свидетелей. Кроме того, суд запросил сведения о состоянии здоровья Гилмана, который на заседании несколько раз заявлял, что его отравили, и о том, отказывали ли американцу в медпомощи. По версии следствия, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября "нанес не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица". Гилман признал вину в том, что бил потерпевших, заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.

https://ria.ru/20240715/sud-1959725251.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963565738.html

https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф)