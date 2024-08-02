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Из Госдепа уходит замгоссекретаря по публичной дипломатии
Из Госдепа уходит замгоссекретаря по публичной дипломатии - РИА Новости, 02.08.2024
Из Госдепа уходит замгоссекретаря по публичной дипломатии
Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, занимавшаяся противодействием России в информационном пространстве, покидает свое... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:38
2024-08-02T22:38
2024-08-02T22:39
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, занимавшаяся противодействием России в информационном пространстве, покидает свое рабочее место после трех лет работы в администрации Джо Байдена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Сегодня, посетив десятки стран и встретившись с бесчисленными мировыми лидерами, студентами, сторонниками и учеными с целью продвижения нашей политики и активизации наших партнерских отношений, она покидает пост заместителя секретаря по публичной дипломатии", - сообщил глава госдепа. Блинкен добавил, что при нынешней администрации Аллен проработала почти три года, а всего за свою карьеру занимала 4 различных должности в структуре госдепартамента от интерна до директора. Президент США Джо Байден назначил Аллен на пост замглавы госдепа в августе 2021 года, после чего она оставалась одним из ключевых чиновников в американской администрации, занимавшихся противодействием России в информационном пространстве, в том числе, в ходе украинского конфликта. В марте из госдепа также уволилась Виктория Нуланд, которая стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Позднее Нуланд признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.
https://ria.ru/20240329/nuland-1936507906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, джо байден, энтони блинкен, виктория нуланд, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Государственный департамент США
Из Госдепа уходит замгоссекретаря по публичной дипломатии
Блинкен: из Госдепа уходит Лиз Аллен, которая противодействовала РФ в инфополе
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, занимавшаяся противодействием России в информационном пространстве, покидает свое рабочее место после трех лет работы в администрации Джо Байдена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Сегодня, посетив десятки стран и встретившись с бесчисленными мировыми лидерами, студентами, сторонниками и учеными с целью продвижения нашей политики и активизации наших партнерских отношений, она покидает пост заместителя секретаря по публичной дипломатии", - сообщил глава госдепа.
Блинкен добавил, что при нынешней администрации Аллен проработала почти три года, а всего за свою карьеру занимала 4 различных должности в структуре госдепартамента от интерна до директора.
Президент США Джо Байден назначил Аллен на пост замглавы госдепа в августе 2021 года, после чего она оставалась одним из ключевых чиновников в американской администрации, занимавшихся противодействием России в информационном пространстве, в том числе, в ходе украинского конфликта.
В марте из госдепа также уволилась Виктория Нуланд
, которая стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине
в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Позднее Нуланд признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.