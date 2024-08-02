https://ria.ru/20240802/allen-1963792644.html

Из Госдепа уходит замгоссекретаря по публичной дипломатии

Из Госдепа уходит замгоссекретаря по публичной дипломатии - РИА Новости, 02.08.2024

Из Госдепа уходит замгоссекретаря по публичной дипломатии

Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, занимавшаяся противодействием России в информационном пространстве, покидает свое... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:38

2024-08-02T22:38

2024-08-02T22:39

в мире

сша

россия

украина

джо байден

энтони блинкен

виктория нуланд

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, занимавшаяся противодействием России в информационном пространстве, покидает свое рабочее место после трех лет работы в администрации Джо Байдена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Сегодня, посетив десятки стран и встретившись с бесчисленными мировыми лидерами, студентами, сторонниками и учеными с целью продвижения нашей политики и активизации наших партнерских отношений, она покидает пост заместителя секретаря по публичной дипломатии", - сообщил глава госдепа. Блинкен добавил, что при нынешней администрации Аллен проработала почти три года, а всего за свою карьеру занимала 4 различных должности в структуре госдепартамента от интерна до директора. Президент США Джо Байден назначил Аллен на пост замглавы госдепа в августе 2021 года, после чего она оставалась одним из ключевых чиновников в американской администрации, занимавшихся противодействием России в информационном пространстве, в том числе, в ходе украинского конфликта. В марте из госдепа также уволилась Виктория Нуланд, которая стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Позднее Нуланд признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.

https://ria.ru/20240329/nuland-1936507906.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, джо байден, энтони блинкен, виктория нуланд, государственный департамент сша