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Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации - РИА Новости, 02.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:51 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/aktivisty-1963620638.html
Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации
Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации - РИА Новости, 02.08.2024
Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации
Активисты из Удмуртии собрали очередной гуманитарный груз для участников спецоперации из региона: два автомобиля, мотоциклы, генераторы, пиломатериалы и... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:51
2024-08-02T10:51
надежные люди
можга
александр бречалов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
удмуртская республика (удмуртия)
сво
гуманитарная помощь
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УФА, 2 авг — РИА Новости. Активисты из Удмуртии собрали очередной гуманитарный груз для участников спецоперации из региона: два автомобиля, мотоциклы, генераторы, пиломатериалы и маскировочные сети, сообщает пресс-служба главы республики Александра Бречалова. "Большую партию дополнительной помощи бойцам спецоперации из Удмуртии собрали активисты из Можги при поддержке жителей Завьялово, Якшур-Бодьи, Алнашей, Увы и многих других районов республики. С оплатой транспортных расходов по доставке груза на передовую помог фонд "Сообщество", - говорится в сообщении. Количество партий дополнительной помощи, отправленной на фронт активистами инициативной группы, уже перевалило за 30, добавили власти региона. "В партию вошли два автомобиля – "УАЗ" и "Нива", два мотоцикла, генераторы, пиломатериалы, электроинструмент, огромное количество маскировочных сетей, в том числе "антидроновых", еврокубы для питьевой воды, медикаменты, стройматериалы и многое другое... Я благодарю всех наших активистов, всех жителей районов и городов республики, кто участвует в наших сборах. Эта поддержка очень важна для наших мужчин", – приводятся слова активистки Гузелии Усимовой. Отмечается, что глава Удмуртии поблагодарил всех причастных за помощь землякам, которые служат в зоне специальной военной операции. "Дополнительная помощь для бойцов – это в первую очередь наша благодарность за их смелость и напоминание, что мы всегда готовы подставить плечо", – добавил Бречалов.
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906009258.html
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можга, александр бречалов, ульяновский автомобильный завод (уаз), удмуртская республика (удмуртия), сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Можга, Александр Бречалов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Удмуртская Республика (Удмуртия), СВО, Гуманитарная помощь

Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации

© Фото : пресс-служба главы УдмуртииАктивисты из Удмуртии направили в СВО гумпомощь
Активисты из Удмуртии направили в СВО гумпомощь - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Активисты из Удмуртии направили в СВО гумпомощь
Читать ria.ru в
УФА, 2 авг — РИА Новости. Активисты из Удмуртии собрали очередной гуманитарный груз для участников спецоперации из региона: два автомобиля, мотоциклы, генераторы, пиломатериалы и маскировочные сети, сообщает пресс-служба главы республики Александра Бречалова.
"Большую партию дополнительной помощи бойцам спецоперации из Удмуртии собрали активисты из Можги при поддержке жителей Завьялово, Якшур-Бодьи, Алнашей, Увы и многих других районов республики. С оплатой транспортных расходов по доставке груза на передовую помог фонд "Сообщество", - говорится в сообщении.
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Количество партий дополнительной помощи, отправленной на фронт активистами инициативной группы, уже перевалило за 30, добавили власти региона.
"В партию вошли два автомобиля – "УАЗ" и "Нива", два мотоцикла, генераторы, пиломатериалы, электроинструмент, огромное количество маскировочных сетей, в том числе "антидроновых", еврокубы для питьевой воды, медикаменты, стройматериалы и многое другое... Я благодарю всех наших активистов, всех жителей районов и городов республики, кто участвует в наших сборах. Эта поддержка очень важна для наших мужчин", – приводятся слова активистки Гузелии Усимовой.
Отмечается, что глава Удмуртии поблагодарил всех причастных за помощь землякам, которые служат в зоне специальной военной операции.
"Дополнительная помощь для бойцов – это в первую очередь наша благодарность за их смелость и напоминание, что мы всегда готовы подставить плечо", – добавил Бречалов.
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Надежные людиМожгаАлександр БречаловУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Удмуртская Республика (Удмуртия)СВОГуманитарная помощь
 
 
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