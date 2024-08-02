Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации
© Фото : пресс-служба главы УдмуртииАктивисты из Удмуртии направили в СВО гумпомощь
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Активисты из Удмуртии направили в СВО гумпомощь
УФА, 2 авг — РИА Новости. Активисты из Удмуртии собрали очередной гуманитарный груз для участников спецоперации из региона: два автомобиля, мотоциклы, генераторы, пиломатериалы и маскировочные сети, сообщает пресс-служба главы республики Александра Бречалова.
"Большую партию дополнительной помощи бойцам спецоперации из Удмуртии собрали активисты из Можги при поддержке жителей Завьялово, Якшур-Бодьи, Алнашей, Увы и многих других районов республики. С оплатой транспортных расходов по доставке груза на передовую помог фонд "Сообщество", - говорится в сообщении.
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Количество партий дополнительной помощи, отправленной на фронт активистами инициативной группы, уже перевалило за 30, добавили власти региона.
"В партию вошли два автомобиля – "УАЗ" и "Нива", два мотоцикла, генераторы, пиломатериалы, электроинструмент, огромное количество маскировочных сетей, в том числе "антидроновых", еврокубы для питьевой воды, медикаменты, стройматериалы и многое другое... Я благодарю всех наших активистов, всех жителей районов и городов республики, кто участвует в наших сборах. Эта поддержка очень важна для наших мужчин", – приводятся слова активистки Гузелии Усимовой.
Отмечается, что глава Удмуртии поблагодарил всех причастных за помощь землякам, которые служат в зоне специальной военной операции.
"Дополнительная помощь для бойцов – это в первую очередь наша благодарность за их смелость и напоминание, что мы всегда готовы подставить плечо", – добавил Бречалов.
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