https://ria.ru/20240802/aktivisty-1963620638.html

Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации

Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации - РИА Новости, 02.08.2024

Активисты из Удмуртии собрали гуманитарный груз для участников спецоперации

Активисты из Удмуртии собрали очередной гуманитарный груз для участников спецоперации из региона: два автомобиля, мотоциклы, генераторы, пиломатериалы и... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:51

2024-08-02T10:51

2024-08-02T10:51

надежные люди

можга

александр бречалов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

удмуртская республика (удмуртия)

сво

гуманитарная помощь

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УФА, 2 авг — РИА Новости. Активисты из Удмуртии собрали очередной гуманитарный груз для участников спецоперации из региона: два автомобиля, мотоциклы, генераторы, пиломатериалы и маскировочные сети, сообщает пресс-служба главы республики Александра Бречалова. "Большую партию дополнительной помощи бойцам спецоперации из Удмуртии собрали активисты из Можги при поддержке жителей Завьялово, Якшур-Бодьи, Алнашей, Увы и многих других районов республики. С оплатой транспортных расходов по доставке груза на передовую помог фонд "Сообщество", - говорится в сообщении. Количество партий дополнительной помощи, отправленной на фронт активистами инициативной группы, уже перевалило за 30, добавили власти региона. "В партию вошли два автомобиля – "УАЗ" и "Нива", два мотоцикла, генераторы, пиломатериалы, электроинструмент, огромное количество маскировочных сетей, в том числе "антидроновых", еврокубы для питьевой воды, медикаменты, стройматериалы и многое другое... Я благодарю всех наших активистов, всех жителей районов и городов республики, кто участвует в наших сборах. Эта поддержка очень важна для наших мужчин", – приводятся слова активистки Гузелии Усимовой. Отмечается, что глава Удмуртии поблагодарил всех причастных за помощь землякам, которые служат в зоне специальной военной операции. "Дополнительная помощь для бойцов – это в первую очередь наша благодарность за их смелость и напоминание, что мы всегда готовы подставить плечо", – добавил Бречалов.

https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html

https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906009258.html

можга

удмуртская республика (удмуртия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

можга, александр бречалов, ульяновский автомобильный завод (уаз), удмуртская республика (удмуртия), сво, гуманитарная помощь