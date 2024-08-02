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Аэропорт Тель-Авива работает штатно, несмотря на "фейки"
Аэропорт Тель-Авива работает штатно, несмотря на "фейки" - РИА Новости, 02.08.2024
Аэропорт Тель-Авива работает штатно, несмотря на "фейки"
Международный аэропорт Тель-Авива работает в нормальном режиме, несмотря на "фейки" в социальных сетях о закрытии воздушного пространства Израиля, цитирует... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:55
2024-08-02T23:55
2024-08-02T23:59
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Тель-Авива работает в нормальном режиме, несмотря на "фейки" в социальных сетях о закрытии воздушного пространства Израиля, цитирует новостной портал Ynet заявление Управления аэропортов страны. На фоне тревожного ожидания атаки со стороны Ирана и его сателлитов для пользователей оказался недоступен интернет-сайт главного израильского аэропорта. "Вопреки "фейкам", циркулирующим в сетях, аэропорт Бен-Гурион работает, как обычно", - сказано в заявлении. Неполадки в работе сайта ведомство объяснило избыточным число запросов. Иран вместе с союзниками угрожают ответить Израилю на ликвидацию в последние дни главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и одного из командиров ливанской "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
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в мире, израиль, иран, тель-авив, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аэропорт Тель-Авива работает штатно, несмотря на "фейки"
Ynet: аэропорт Тель-Авива работает в штатно, несмотря на "фейки"