https://ria.ru/20240802/abcnews-1963631994.html

"За пять минут". СМИ назвали неожиданную причину главной проблемы ВСУ

"За пять минут". СМИ назвали неожиданную причину главной проблемы ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024

"За пять минут". СМИ назвали неожиданную причину главной проблемы ВСУ

Украинцы сомневаются, что их гибель на фронте приведет к победе страны в конфликте с Россией, сообщает ABC News. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:32

2024-08-02T11:32

2024-08-02T11:32

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинцы сомневаются, что их гибель на фронте приведет к победе страны в конфликте с Россией, сообщает ABC News."Думаю, я погибну всего лишь за пять минут", — приводят журналисты слова украинского беженца.Как указали журналисты, украинцы отказываются идти в ВСУ из-за страха получить ранение и стать обузой для своих родственников без какой-либо надежды на дальнейшую поддержку от государства, а также быстрой гибели на фронте, которая не поможет добиться успеха в боевых действиях.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240802/bi-1963625891.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, политика