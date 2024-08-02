"За пять минут". СМИ назвали неожиданную причину главной проблемы ВСУ
ABC News: украинцы сомневаются, что их гибель на фронте приведет к победе
© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинцы сомневаются, что их гибель на фронте приведет к победе страны в конфликте с Россией, сообщает ABC News.
«
"Думаю, я погибну всего лишь за пять минут", — приводят журналисты слова украинского беженца.
СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине
Вчера, 11:15
Как указали журналисты, украинцы отказываются идти в ВСУ из-за страха получить ранение и стать обузой для своих родственников без какой-либо надежды на дальнейшую поддержку от государства, а также быстрой гибели на фронте, которая не поможет добиться успеха в боевых действиях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.