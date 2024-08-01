https://ria.ru/20240801/zoloto-1963347691.html

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 01.08.2024

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:00

2024-08-01T13:43

экономика

сша

ближний восток

тегеран (город)

исмаил хания

федеральная резервная система сша

хамас

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Стоимость золота утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков, следует из данных торгов. По состоянию на 7:39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,2 доллара, или на 0,7%, до 2490,2 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. Максимально он достигал 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% — до 29,062 доллара за унцию. В среду вечером опубликовали итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС США по монетарной политике отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на котировки золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к этому моменту снижается на 0,13%, до 103,96. Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта поддерживает спрос на золото как на надежный актив. Так, в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.

https://ria.ru/20240429/zoloto-1942981997.html

сша

ближний восток

тегеран (город)

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экономика, сша, ближний восток, тегеран (город), исмаил хания, федеральная резервная система сша, хамас