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Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 01.08.2024
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:00
2024-08-01T08:00
2024-08-01T13:43
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Стоимость золота утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков, следует из данных торгов. По состоянию на 7:39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,2 доллара, или на 0,7%, до 2490,2 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. Максимально он достигал 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% — до 29,062 доллара за унцию. В среду вечером опубликовали итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС США по монетарной политике отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на котировки золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к этому моменту снижается на 0,13%, до 103,96. Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта поддерживает спрос на золото как на надежный актив. Так, в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
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экономика, сша, ближний восток, тегеран (город), исмаил хания, федеральная резервная система сша, хамас
Экономика, США, Ближний Восток, Тегеран (город), Исмаил Хания, Федеральная резервная система США, ХАМАС
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Золото впервые превысило 2500 долларов за унцию после сохранения ставки ФРС США
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Стоимость золота утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков, следует из данных торгов.
По состоянию на 7:39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,2 доллара, или на 0,7%, до 2490,2 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. Максимально он достигал 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% — до 29,062 доллара за унцию.
В среду вечером опубликовали итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС США по монетарной политике отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на котировки золота.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к этому моменту снижается на 0,13%, до 103,96.
Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке
. Эскалация конфликта поддерживает спрос на золото как на надежный актив. Так, в среду палестинское движение ХАМАС
сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании
в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране
, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана
.