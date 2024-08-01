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Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании - РИА Новости, 01.08.2024
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании
Советский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство и расчленение женщины, с которой у него было свидание, сообщила... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:02
2024-08-01T15:02
2024-08-01T15:02
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астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство и расчленение женщины, с которой у него было свидание, сообщила прокуратура Астраханской области. По данным регионального СУСК, мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, там женщина узнала о его судимости, они поссорились, астраханец ударил ее ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". "Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему, с учетом особо опасного рецидива преступлений, наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
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астрахань
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происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании
Житель Астрахани получил 12 лет колонии за убийство и расчленение женщины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство и расчленение женщины, с которой у него было свидание, сообщила прокуратура Астраханской области.
По данным регионального СУСК, мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, там женщина узнала о его судимости, они поссорились, астраханец ударил ее ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему, с учетом особо опасного рецидива преступлений, наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.