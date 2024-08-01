Рейтинг@Mail.ru
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/zhitel-1963449575.html
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании - РИА Новости, 01.08.2024
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании
Советский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство и расчленение женщины, с которой у него было свидание, сообщила... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:02
2024-08-01T15:02
происшествия
астрахань
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880180_0:191:3265:2028_1920x0_80_0_0_512049921c7b077dd3c0573cf1f3375c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство и расчленение женщины, с которой у него было свидание, сообщила прокуратура Астраханской области. По данным регионального СУСК, мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, там женщина узнала о его судимости, они поссорились, астраханец ударил ее ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". "Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему, с учетом особо опасного рецидива преступлений, наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240731/moskva-1963149043.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880180_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_e53622c338fee2babdbf0540e86a4dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
Житель Астрахани убил и расчленил женщину на свидании

Житель Астрахани получил 12 лет колонии за убийство и расчленение женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль МВД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство и расчленение женщины, с которой у него было свидание, сообщила прокуратура Астраханской области.
По данным регионального СУСК, мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, там женщина узнала о его судимости, они поссорились, астраханец ударил ее ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему, с учетом особо опасного рецидива преступлений, наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Мужчина, обезобразивший "Битцевского маньяка", убил и расчленил свою мать
31 июля, 12:25
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала