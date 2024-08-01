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Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек - РИА Новости, 01.08.2024
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18:26 01.08.2024 (обновлено: 19:56 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/zhertvy-1963512937.html
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек - РИА Новости, 01.08.2024
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек
Представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басал заявил, что израильские военные нанесли удар по пункту временного размещения беженцев, который находился в РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:26
2024-08-01T19:56
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
палестина
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ГАЗА, 1 авг — РИА Новости. Представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басал заявил, что израильские военные нанесли удар по пункту временного размещения беженцев, который находился в здании школы, погибли более десяти человек.&quot;Под удар попала одна из школ в районе Шуджаийя, где проживало большое количество семей, &lt;…&gt; на данный момент тела десятерых погибших доставили в больницу&quot;, — сказал Басал.Он уточнил, что по зданию выпустили три ракеты, оно полностью уничтожено. Под завалами могут находиться десятки людей и погибшие.Как заявили в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, удар по зданию школы нанесли, так как в нем укрывались вооруженные бойцы ХАМАС."Основываясь на данных разведки, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим на территории школы "Далаль" в районе Шуджаийя в городе Газа. Этот комплекс использовался ХАМАС в качестве укрытия для командиров и оперативников, а также для планирования террористических атак против Государства Израиль", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед ударом приняли меры по снижению риска для гражданского населения.Россия призывает Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240801/tsahal-1963388105.html
https://ria.ru/20240801/konflikt-1915630213.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек

Гражданская оборона: более 10 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по школе в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 1 авг — РИА Новости. Представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басал заявил, что израильские военные нанесли удар по пункту временного размещения беженцев, который находился в здании школы, погибли более десяти человек.
«

"Под удар попала одна из школ в районе Шуджаийя, где проживало большое количество семей, <…> на данный момент тела десятерых погибших доставили в больницу", — сказал Басал.

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Он уточнил, что по зданию выпустили три ракеты, оно полностью уничтожено. Под завалами могут находиться десятки людей и погибшие.
Как заявили в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, удар по зданию школы нанесли, так как в нем укрывались вооруженные бойцы ХАМАС.
«
"Основываясь на данных разведки, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим на территории школы "Далаль" в районе Шуджаийя в городе Газа. Этот комплекс использовался ХАМАС в качестве укрытия для командиров и оперативников, а также для планирования террористических атак против Государства Израиль", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед ударом приняли меры по снижению риска для гражданского населения.
Россия призывает Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
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