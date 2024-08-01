Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек
Гражданская оборона: более 10 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по школе в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ГАЗА, 1 авг — РИА Новости. Представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басал заявил, что израильские военные нанесли удар по пункту временного размещения беженцев, который находился в здании школы, погибли более десяти человек.
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"Под удар попала одна из школ в районе Шуджаийя, где проживало большое количество семей, <…> на данный момент тела десятерых погибших доставили в больницу", — сказал Басал.
Он уточнил, что по зданию выпустили три ракеты, оно полностью уничтожено. Под завалами могут находиться десятки людей и погибшие.
Как заявили в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, удар по зданию школы нанесли, так как в нем укрывались вооруженные бойцы ХАМАС.
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"Основываясь на данных разведки, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим на территории школы "Далаль" в районе Шуджаийя в городе Газа. Этот комплекс использовался ХАМАС в качестве укрытия для командиров и оперативников, а также для планирования террористических атак против Государства Израиль", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед ударом приняли меры по снижению риска для гражданского населения.
Россия призывает Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.