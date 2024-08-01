https://ria.ru/20240801/zhertvy-1963512937.html

Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек

Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек - РИА Новости, 01.08.2024

Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали более десяти человек

Представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басал заявил, что израильские военные нанесли удар по пункту временного размещения беженцев, который находился в РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:26

2024-08-01T18:26

2024-08-01T19:56

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

палестина

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ГАЗА, 1 авг — РИА Новости. Представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басал заявил, что израильские военные нанесли удар по пункту временного размещения беженцев, который находился в здании школы, погибли более десяти человек."Под удар попала одна из школ в районе Шуджаийя, где проживало большое количество семей, <…> на данный момент тела десятерых погибших доставили в больницу", — сказал Басал.Он уточнил, что по зданию выпустили три ракеты, оно полностью уничтожено. Под завалами могут находиться десятки людей и погибшие.Как заявили в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, удар по зданию школы нанесли, так как в нем укрывались вооруженные бойцы ХАМАС."Основываясь на данных разведки, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим на территории школы "Далаль" в районе Шуджаийя в городе Газа. Этот комплекс использовался ХАМАС в качестве укрытия для командиров и оперативников, а также для планирования террористических атак против Государства Израиль", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед ударом приняли меры по снижению риска для гражданского населения.Россия призывает Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/tsahal-1963388105.html

https://ria.ru/20240801/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина