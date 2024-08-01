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Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье - РИА Новости, 01.08.2024
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Оренбургская область
 
20:01 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/zerno-1963531898.html
Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье
Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье - РИА Новости, 01.08.2024
Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье
Аграрии Оренбургской области намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:01
2024-08-01T20:01
оренбургская область
оренбургская область
бугурусланский район
денис паслер
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аграрии Оренбургской области намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "На сегодняшний день скошено 378,2 тысячи гектаров зерновых культур, обмолочено 376,5 тысячи гектаров, намолочено 1001,3 тысячи тонн при средней урожайности 26,6 центнера на гектар", - написал в своем телеграм-канале Паслер. По его словам, лучшие результаты по урожайности показывают хозяйства в Абдулинском городском округе – 36,7 центнера на гектар, следом Асекеевский, Саракташский, Грачевский, Бугурусланский районы. "Благодарю наших селян за работу. Каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли", - отметил губернатор. Глава региона напомнил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел. "Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - написал Паслер.
https://ria.ru/20240408/nsa-1938518601.html
https://realty.ria.ru/20240415/pasler-1940191120.html
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оренбургская область, бугурусланский район, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Бугурусланский район, Денис Паслер

Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкУборка хлеба
Уборка хлеба - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аграрии Оренбургской области намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"На сегодняшний день скошено 378,2 тысячи гектаров зерновых культур, обмолочено 376,5 тысячи гектаров, намолочено 1001,3 тысячи тонн при средней урожайности 26,6 центнера на гектар", - написал в своем телеграм-канале Паслер.
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По его словам, лучшие результаты по урожайности показывают хозяйства в Абдулинском городском округе – 36,7 центнера на гектар, следом Асекеевский, Саракташский, Грачевский, Бугурусланский районы.
"Благодарю наших селян за работу. Каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли", - отметил губернатор.
Глава региона напомнил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел.
"Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - написал Паслер.
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Оренбургская областьОренбургская областьБугурусланский районДенис Паслер
 
 
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