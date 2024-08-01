https://ria.ru/20240801/zerno-1963531898.html

Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье

Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье - РИА Новости, 01.08.2024

Первый миллион тонн зерна нового урожая намолотили в Оренбуржье

Аграрии Оренбургской области намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:01

2024-08-01T20:01

2024-08-01T20:01

оренбургская область

оренбургская область

бугурусланский район

денис паслер

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Аграрии Оренбургской области намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "На сегодняшний день скошено 378,2 тысячи гектаров зерновых культур, обмолочено 376,5 тысячи гектаров, намолочено 1001,3 тысячи тонн при средней урожайности 26,6 центнера на гектар", - написал в своем телеграм-канале Паслер. По его словам, лучшие результаты по урожайности показывают хозяйства в Абдулинском городском округе – 36,7 центнера на гектар, следом Асекеевский, Саракташский, Грачевский, Бугурусланский районы. "Благодарю наших селян за работу. Каждый год агропромышленный комплекс в регионе совершенствуется, безусловно, благодаря труду, высокой ответственности и заинтересованности людей, работающих в отрасли", - отметил губернатор. Глава региона напомнил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел. "Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - написал Паслер.

https://ria.ru/20240408/nsa-1938518601.html

https://realty.ria.ru/20240415/pasler-1940191120.html

оренбургская область

бугурусланский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, бугурусланский район, денис паслер