Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений"
Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений" на уровне правительства
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о подготовке неких "кадровых решений" на уровне правительства.
«
"На правительственном уровне готовятся кадровые решения", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
На Западе выяснили: Украины осталось на два года
30 июля, 08:00
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства получат другие функции.
Издание "Украинская правда" 3 июня указывало, что Зеленский "устал" от премьера Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену главы правительства — на этот раз в качестве кандидата рассматривалась первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять новую должность уже этим летом.
В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого заподозрили в махинациях с землей. В итоге уже пять ведомств остались без руководителей.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
19 июля, 08:00