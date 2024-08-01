https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963550058.html

Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений"

Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений" - РИА Новости, 01.08.2024

Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений"

Владимир Зеленский объявил о подготовке неких "кадровых решений" на уровне правительства. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:26

2024-08-01T21:26

2024-08-01T23:22

россия

украина

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о подготовке неких "кадровых решений" на уровне правительства. "На правительственном уровне готовятся кадровые решения", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства получат другие функции.Издание "Украинская правда" 3 июня указывало, что Зеленский "устал" от премьера Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену главы правительства — на этот раз в качестве кандидата рассматривалась первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять новую должность уже этим летом. В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого заподозрили в махинациях с землей. В итоге уже пять ведомств остались без руководителей. * Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, украина, в мире, владимир зеленский