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Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений" - РИА Новости, 01.08.2024
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21:26 01.08.2024 (обновлено: 23:22 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963550058.html
Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений"
Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений" - РИА Новости, 01.08.2024
Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений"
Владимир Зеленский объявил о подготовке неких "кадровых решений" на уровне правительства. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:26
2024-08-01T23:22
россия
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о подготовке неких "кадровых решений" на уровне правительства. "На правительственном уровне готовятся кадровые решения", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства получат другие функции.Издание "Украинская правда" 3 июня указывало, что Зеленский "устал" от премьера Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену главы правительства — на этот раз в качестве кандидата рассматривалась первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять новую должность уже этим летом. В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого заподозрили в махинациях с землей. В итоге уже пять ведомств остались без руководителей. * Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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россия, украина, в мире, владимир зеленский
Россия, Украина, В мире, Владимир Зеленский
Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений"

Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений" на уровне правительства

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о подготовке неких "кадровых решений" на уровне правительства.
«
"На правительственном уровне готовятся кадровые решения", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
На Западе выяснили: Украины осталось на два года
30 июля, 08:00
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства получат другие функции.
Издание "Украинская правда" 3 июня указывало, что Зеленский "устал" от премьера Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену главы правительства — на этот раз в качестве кандидата рассматривалась первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять новую должность уже этим летом.
В мае депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого заподозрили в махинациях с землей. В итоге уже пять ведомств остались без руководителей.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
19 июля, 08:00
 
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