В Киеве заподозрили у Зеленского раздвоение личности
Дубинский: Зеленский делает противоположные высказывания о конфликте с Россией
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 1 авг. - РИА Новости. Владимир Зеленский делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.
“Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока <…> (российскими войсками занята — Прим. Ред,) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года”, – написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что мировое сообщество и он лично хочет участия представителей России в следующей мирной конференции по Украине. До этого в интервью британскому телевидению он допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. В Киеве эту инициативу отвергли.
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, если Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.