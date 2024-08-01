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В Киеве заподозрили у Зеленского раздвоение личности - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963343296.html
В Киеве заподозрили у Зеленского раздвоение личности
В Киеве заподозрили у Зеленского раздвоение личности - РИА Новости, 01.08.2024
В Киеве заподозрили у Зеленского раздвоение личности
Владимир Зеленский делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T06:55
2024-08-01T06:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 авг. - РИА Новости. Владимир Зеленский делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.“Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока &lt;…&gt; (российскими войсками занята — Прим. Ред,) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года”, – написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что мировое сообщество и он лично хочет участия представителей России в следующей мирной конференции по Украине. До этого в интервью британскому телевидению он допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. В Киеве эту инициативу отвергли.Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, если Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963268614.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
В Киеве заподозрили у Зеленского раздвоение личности

Дубинский: Зеленский делает противоположные высказывания о конфликте с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 1 авг. - РИА Новости. Владимир Зеленский делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.
“Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока <…> (российскими войсками занята — Прим. Ред,) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года”, – написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что мировое сообщество и он лично хочет участия представителей России в следующей мирной конференции по Украине. До этого в интервью британскому телевидению он допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. В Киеве эту инициативу отвергли.
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, если Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией
Вчера, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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