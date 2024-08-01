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Два рисоперерабатывающих завода построят в Астраханской области - РИА Новости, 01.08.2024
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Астраханская область
 
17:51 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/zavody-1963503559.html
Два рисоперерабатывающих завода построят в Астраханской области
Два рисоперерабатывающих завода построят в Астраханской области - РИА Новости, 01.08.2024
Два рисоперерабатывающих завода построят в Астраханской области
Два рисоперерабатывающих завода полного цикла построят в Черноярском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:51
2024-08-01T17:51
астраханская область
астраханская область
черноярский район
россия
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости. Два рисоперерабатывающих завода полного цикла построят в Черноярском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В Астраханской области возведут рисоперерабатывающие заводы полного цикла", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что на землях Черноярского района уже созревает первый урожай риса агропромышленного комплекса (АПК) "Ресурс". В 2024 году под культуру там отвели 1 тысячу гектаров. Сбор начнется в сентябре. "Сегодня предприятие возводит помещение для хранения зерна. А после приступит к строительству двух рисоперерабатывающих заводов", - уточнил Бабушкин. По его словам, АПК постепенно увеличит посевные площади до 27 тысяч гектаров. Инвестиционный проект рассчитан на 14 лет, а вложения составят более 14 миллиардов рублей. Это даст региону налоговые поступления и почти 1 тысячу новых рабочих мест. Астраханская область входит в топ-5 по объему производства риса в России. Губернатор выразил уверенность, что реализация этого масштабного проекта позволит региону занять лидирующие позиции и максимально обеспечить импортозамещение.
https://ria.ru/20240627/kartofel-1955788135.html
https://ria.ru/20240405/stroitelstvo-1938056262.html
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астраханская область, черноярский район, россия, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Черноярский район, Россия, Игорь Бабушкин

Два рисоперерабатывающих завода построят в Астраханской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыращивание риса
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости. Два рисоперерабатывающих завода полного цикла построят в Черноярском районе Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"В Астраханской области возведут рисоперерабатывающие заводы полного цикла", - написал он в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что на землях Черноярского района уже созревает первый урожай риса агропромышленного комплекса (АПК) "Ресурс". В 2024 году под культуру там отвели 1 тысячу гектаров. Сбор начнется в сентябре.
"Сегодня предприятие возводит помещение для хранения зерна. А после приступит к строительству двух рисоперерабатывающих заводов", - уточнил Бабушкин.
По его словам, АПК постепенно увеличит посевные площади до 27 тысяч гектаров. Инвестиционный проект рассчитан на 14 лет, а вложения составят более 14 миллиардов рублей. Это даст региону налоговые поступления и почти 1 тысячу новых рабочих мест.
Астраханская область входит в топ-5 по объему производства риса в России. Губернатор выразил уверенность, что реализация этого масштабного проекта позволит региону занять лидирующие позиции и максимально обеспечить импортозамещение.
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Астраханская областьАстраханская областьЧерноярский районРоссияИгорь Бабушкин
 
 
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