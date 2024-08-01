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Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек - РИА Новости, 01.08.2024
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15:13 01.08.2024 (обновлено: 15:17 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/zavaly-1963453908.html
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек - РИА Новости, 01.08.2024
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек
Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:13
2024-08-01T15:17
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили РИА Новости экстренные службы."По уточненной информации, под завалами могут находиться 16 человек", - говорится в сообщении.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
https://ria.ru/20240801/tagil-1963441298.html
нижний тагил
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4.7
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Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Видео разбора завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек

Под завалами обрушившихся подъездов в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили РИА Новости экстренные службы.
"По уточненной информации, под завалами могут находиться 16 человек", - говорится в сообщении.
Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил
Вчера, 14:42
 
ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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