https://ria.ru/20240801/zavaly-1963453908.html
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек - РИА Новости, 01.08.2024
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек
Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:13
2024-08-01T15:13
2024-08-01T15:17
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили РИА Новости экстренные службы."По уточненной информации, под завалами могут находиться 16 человек", - говорится в сообщении.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
https://ria.ru/20240801/tagil-1963441298.html
нижний тагил
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Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Видео разбора завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
2024-08-01T15:13
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PT0M19S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек
Под завалами обрушившихся подъездов в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек