https://ria.ru/20240801/zavaly-1963453908.html

Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек

Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек - РИА Новости, 01.08.2024

Под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек

Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:13

2024-08-01T15:13

2024-08-01T15:17

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили РИА Новости экстренные службы."По уточненной информации, под завалами могут находиться 16 человек", - говорится в сообщении.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.

https://ria.ru/20240801/tagil-1963441298.html

нижний тагил

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле Видео разбора завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле 2024-08-01T15:13 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле