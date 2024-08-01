https://ria.ru/20240801/zapad-1963500868.html

Запад не хочет вникать в нюансы для переговоров по Украине, заявил Песков

Запад не хочет вникать в нюансы для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Запад не хочет вникать в нюансы для переговоров по Украине, заявил Песков

Запад не хочет вникать в юридические нюансы для переговорного процесса по Украине, но они есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:41

2024-08-01T17:41

2024-08-01T17:41

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россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запад не хочет вникать в юридические нюансы для переговорного процесса по Украине, но они есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "С юридической точки зрения Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад. Наш президент дал глубочайшую юридическую оценку этого статуса кво, который мы имеем сейчас в Киеве. По крайней мере, мы так смотрим на это, западники абстрагируются от этого полностью. Они не хотят вникать в такие юридические нюансы",- сказал Песков.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936613799.html

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украина, россия, киев, дмитрий песков, в мире