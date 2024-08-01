https://ria.ru/20240801/zakonotvorchestvo-1963456158.html

Комитет Совфеда поддержал закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Комитет Совфеда поддержал закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 01.08.2024

Комитет Совфеда поддержал закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал к одобрению закон, дающий полиции полномочия по применению административного... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:28

2024-08-01T15:28

2024-08-01T15:28

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал к одобрению закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Сейчас такими полномочиями обладают только судьи и пограничники. Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. Предусмотрена возможность продления судьёй указанного срока по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф