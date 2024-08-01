https://ria.ru/20240801/zaharova-1963508237.html

Захарова задалась вопросом, человек ли Штайнмайер

Захарова задалась вопросом, человек ли Штайнмайер - РИА Новости, 01.08.2024

Захарова задалась вопросом, человек ли Штайнмайер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что президент России Владимир Путин... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:03

2024-08-01T18:03

2024-08-01T18:04

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что президент России Владимир Путин якобы вернул войну в Европу и хочет уничтожить Украину задалась вопросом, а человек ли глава ФРГ и заявила, что он сам поощрял срыв минских соглашений, а также поставляет Зеленскому танки, в которых горят украинцы. "Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения Северной столицы! И это говорит человек, который лично поощрял киевский режим к срыву минских соглашений, в чем призналась его сердечная подруга и по совместительству многолетняя начальница Ангела Меркель. И это говорит человек, чьё государство неоднократно спонсировало финансово и политически госперевороты на Украине! И это говорит человек, чья страна поставляет Зеленскому танки, в которых горят украинцы. И это говорит человек… а человек ли это говорит?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926962167.html

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в мире, россия, германия, украина, мария захарова, франк-вальтер штайнмайер, владимир путин