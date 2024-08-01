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Захарова прокомментировала визит госсекретаря Ватикана на Украину
Захарова прокомментировала визит госсекретаря Ватикана на Украину - РИА Новости, 01.08.2024
Захарова прокомментировала визит госсекретаря Ватикана на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:16
2024-08-01T07:16
2024-08-01T07:16
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пьетро паролин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, заявила РИА Новости, что российская сторона надеется, что его аргументы были услышаны Киевом. "С самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий", - указала она. "Российская сторона всегда с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество Святого Престола", - добавила официальный представитель МИД РФ. По словам Захаровой, признавая несостоятельность так называемой формулы Зеленского и настаивая на обязательном участии России в обсуждении вопросов мирного урегулирования, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку - "без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира". "Остается только надеяться, что аргументы кардинала были услышаны", - заключила она.
https://ria.ru/20240311/papa-1932385440.html
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в мире, россия, ватикан, мария захарова, пьетро паролин, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Ватикан, Мария Захарова, Пьетро Паролин, Владимир Зеленский, Украина
Захарова прокомментировала визит госсекретаря Ватикана на Украину
Захарова: Россия надеется, что аргументы кардинала Паролина были услышаны Киевом