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В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои - РИА Новости, 01.08.2024
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09:48 01.08.2024 (обновлено: 11:38 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/youtube-1963359633.html
В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои
В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои - РИА Новости, 01.08.2024
В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои
Россияне продолжают фиксировать незначительные сбои на видеохостинге YouTube, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:48
2024-08-01T11:38
технологии
россия
александр хинштейн
youtube
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне продолжают фиксировать незначительные сбои на видеохостинге YouTube, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". По данным сервиса, на 9:00 мск насчитывалось более 500 жалоб на работу YouTube, более четверти из них — от пользователей из Москвы. Также среди лидеров списка по этому показателю — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Свердловская области. "Сбой.рф" отметил, что проблемы могут возникнуть из-за аварии или технического сбоя. При этом проблема может оказаться временной. В ночь на четверг около 1:00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре прокомментировали РИА Новости, что основанием для принятия мер против YouTube стало неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
https://ria.ru/20240731/youtube-1963160374.html
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технологии, россия, александр хинштейн, youtube
Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube
В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои

Россияне зафиксировали незначительные сбои на YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне продолжают фиксировать незначительные сбои на видеохостинге YouTube, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".
По данным сервиса, на 9:00 мск насчитывалось более 500 жалоб на работу YouTube, более четверти из них — от пользователей из Москвы. Также среди лидеров списка по этому показателю — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Свердловская области.
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"Сбой.рф" отметил, что проблемы могут возникнуть из-за аварии или технического сбоя. При этом проблема может оказаться временной.
В ночь на четверг около 1:00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позже в Роскомнадзоре прокомментировали РИА Новости, что основанием для принятия мер против YouTube стало неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
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