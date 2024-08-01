https://ria.ru/20240801/youtube-1963359633.html

В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои

В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои - РИА Новости, 01.08.2024

В работе YouTube в России зафиксировали незначительные сбои

Россияне продолжают фиксировать незначительные сбои на видеохостинге YouTube, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:48

2024-08-01T09:48

2024-08-01T11:38

технологии

россия

александр хинштейн

youtube

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне продолжают фиксировать незначительные сбои на видеохостинге YouTube, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". По данным сервиса, на 9:00 мск насчитывалось более 500 жалоб на работу YouTube, более четверти из них — от пользователей из Москвы. Также среди лидеров списка по этому показателю — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Свердловская области. "Сбой.рф" отметил, что проблемы могут возникнуть из-за аварии или технического сбоя. При этом проблема может оказаться временной. В ночь на четверг около 1:00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре прокомментировали РИА Новости, что основанием для принятия мер против YouTube стало неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://ria.ru/20240731/youtube-1963160374.html

https://ria.ru/20240730/bilajn-1963038201.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, александр хинштейн, youtube