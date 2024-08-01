Рейтинг@Mail.ru
"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/yle-1963373201.html
"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России
"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России - РИА Новости, 01.08.2024
"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России
Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения из России, сообщает Yle. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:52
2024-08-01T10:52
россия
москва
финляндия
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения из России, сообщает Yle."Это сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры", — цитируют журналисты слова финского эксперта по зерну Макса Шульмана.Как указали обозреватели, финские предприниматели сферы сельского хозяйства и так столкнулись с высокими ценами из-за введения Россией налога на поставляемые удобрения, а если Евросоюз решит ввести на них санкции, то ситуация с ценами на них значительно ухудшится.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240731/dagdelen--1963156828.html
https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html
россия
москва
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, финляндия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, политика
Россия, Москва, Финляндия, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Политика
"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России

Yle: финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения России

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения из России, сообщает Yle.
«
"Это сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры", — цитируют журналисты слова финского эксперта по зерну Макса Шульмана.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Саморазрушительная война". В Германии сделали заявление о России
Вчера, 12:42
Как указали обозреватели, финские предприниматели сферы сельского хозяйства и так столкнулись с высокими ценами из-за введения Россией налога на поставляемые удобрения, а если Евросоюз решит ввести на них санкции, то ситуация с ценами на них значительно ухудшится.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
F-16 с двумя ADM-160 MALD - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
08:47
 
РоссияМоскваФинляндияВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала