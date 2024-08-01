https://ria.ru/20240801/yle-1963373201.html

"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России

"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России - РИА Новости, 01.08.2024

"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России

Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения из России, сообщает Yle. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:52

2024-08-01T10:52

2024-08-01T10:52

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владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

политика

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения из России, сообщает Yle."Это сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры", — цитируют журналисты слова финского эксперта по зерну Макса Шульмана.Как указали обозреватели, финские предприниматели сферы сельского хозяйства и так столкнулись с высокими ценами из-за введения Россией налога на поставляемые удобрения, а если Евросоюз решит ввести на них санкции, то ситуация с ценами на них значительно ухудшится.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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россия, москва, финляндия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, политика