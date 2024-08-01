"Нанесет удар". В Финляндии испугались возможного хода ЕС против России
Yle: финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения России
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финские фермеры опасаются возможного ввода санкций ЕС на удобрения из России, сообщает Yle.
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"Это сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры", — цитируют журналисты слова финского эксперта по зерну Макса Шульмана.
Как указали обозреватели, финские предприниматели сферы сельского хозяйства и так столкнулись с высокими ценами из-за введения Россией налога на поставляемые удобрения, а если Евросоюз решит ввести на них санкции, то ситуация с ценами на них значительно ухудшится.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
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