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От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах

От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах - РИА Новости, 01.08.2024

От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах

На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах выбиты оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:25

2024-08-01T14:25

2024-08-01T14:25

происшествия

жилье

нижний тагил

дзержинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах выбиты оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости с места. Сейчас оперативные службы продолжают разбор завалов, территория огорожена. Собравшимся местным жителям, среди которых в том числе и родственники пострадавших, сотрудники полиции раздают воду. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.

https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963379403.html

нижний тагил

дзержинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, нижний тагил, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле