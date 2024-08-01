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От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах - РИА Новости, 01.08.2024
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах
На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах выбиты оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:25
2024-08-01T14:25
2024-08-01T14:25
происшествия
жилье
нижний тагил
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах выбиты оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости с места. Сейчас оперативные службы продолжают разбор завалов, территория огорожена. Собравшимся местным жителям, среди которых в том числе и родственники пострадавших, сотрудники полиции раздают воду. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
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нижний тагил
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, нижний тагил, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Жилье, Нижний Тагил, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах
В Нижнем Тагиле выбиты стекла в соседних с пятиэтажкой, где взорвался газ, домах