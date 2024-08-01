Рейтинг@Mail.ru
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/vzryv-1963436152.html
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах - РИА Новости, 01.08.2024
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах
На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах выбиты оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:25
2024-08-01T14:25
происшествия
жилье
нижний тагил
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415076_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7a585d9dd6aff461c32225e8cbd79ffd.jpg
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах выбиты оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости с места. Сейчас оперативные службы продолжают разбор завалов, территория огорожена. Собравшимся местным жителям, среди которых в том числе и родственники пострадавших, сотрудники полиции раздают воду. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963379403.html
нижний тагил
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415076_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_bcd8bfbfbacaa6dc758932bf1f1f842b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, нижний тагил, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Жилье, Нижний Тагил, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
От взрыва в многоэтажке в Нижнем Тагиле выбило стекла в соседних домах

В Нижнем Тагиле выбиты стекла в соседних с пятиэтажкой, где взорвался газ, домах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг - РИА Новости. На месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле в соседних домах выбиты оконные стекла, передает корреспондент РИА Новости с места.
Сейчас оперативные службы продолжают разбор завалов, территория огорожена. Собравшимся местным жителям, среди которых в том числе и родственники пострадавших, сотрудники полиции раздают воду.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС
Вчера, 11:14
 
ПроисшествияЖильеНижний ТагилДзержинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала