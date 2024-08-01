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В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление
В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление - РИА Новости, 01.08.2024
В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление
Взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:29
2024-08-01T05:29
2024-08-01T05:29
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 03.16 сообщили о взрыве в Черкасской области. Конкретики нет, но медиков предупредили, что привезут много раненых, кого удалось стабилизировать", - заявил собеседник агентства.
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черкасская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Сергей Лебедев
В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление
Лебедев: в Черкасской области прогремел взрыв, медиков предупредили о раненых