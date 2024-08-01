https://ria.ru/20240801/vzryv-1963339994.html

В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление

В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление - РИА Новости, 01.08.2024

В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление

Взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:29

2024-08-01T05:29

2024-08-01T05:29

специальная военная операция на украине

черкасская область

украина

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 03.16 сообщили о взрыве в Черкасской области. Конкретики нет, но медиков предупредили, что привезут много раненых, кого удалось стабилизировать", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240801/zaporozhe-1963339813.html

черкасская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкасская область, украина, сергей лебедев