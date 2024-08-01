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В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/vzryv-1963339994.html
В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление
В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление - РИА Новости, 01.08.2024
В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление
Взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:29
2024-08-01T05:29
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 03.16 сообщили о взрыве в Черкасской области. Конкретики нет, но медиков предупредили, что привезут много раненых, кого удалось стабилизировать", - заявил собеседник агентства.
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черкасская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Сергей Лебедев
В Черкасской области прогремел взрыв, сообщило сопротивление

Лебедев: в Черкасской области прогремел взрыв, медиков предупредили о раненых

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В 03.16 сообщили о взрыве в Черкасской области. Конкретики нет, но медиков предупредили, что привезут много раненых, кого удалось стабилизировать", - заявил собеседник агентства.
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05:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаСергей Лебедев
 
 
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