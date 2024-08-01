https://ria.ru/20240801/vyplata-1963505893.html

Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей

Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024

Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей

Размер единовременной выплаты в Белгородской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне СВО, увеличился с 300 до 800 тысяч рублей, из... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:56

2024-08-01T17:56

2024-08-01T17:56

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg

БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Белгородской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне СВО, увеличился с 300 до 800 тысяч рублей, из которых 400 тысяч – это средства федерального бюджета, а еще 400 – деньги из бюджета Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С 1 августа приняли решение увеличить сумму единовременной выплаты для тех, кто подписывает контракт с министерством обороны. Теперь она составит 800 тысяч рублей, из которых 400 – это средства Белгородской области", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков подчеркнул, что власти региона с самого начала специальной военной операции поддерживают участников СВО и их семьи. Как пояснили в правительстве региона, решение губернатора касается граждан, заключивших в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с министерством обороны РФ длительностью не менее года. Также отмечается, что в Белгородской области действуют многочисленные меры поддержки семьей военнослужащих. Среди них – предоставление земельных участков в собственность, ежемесячная субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечным кредитом, субсидии на покупку газового оборудования, предоставление различных социальных услуг и другая финансовая, социальная, психологическая и правовая помощь.

https://ria.ru/20231109/vyplaty-1908461253.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, россия, вячеслав гладков