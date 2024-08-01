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Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024
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Белгородская область
 
17:56 01.08.2024
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Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей
Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024
Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей
Размер единовременной выплаты в Белгородской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне СВО, увеличился с 300 до 800 тысяч рублей, из... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:56
2024-08-01T17:56
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Белгородской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне СВО, увеличился с 300 до 800 тысяч рублей, из которых 400 тысяч – это средства федерального бюджета, а еще 400 – деньги из бюджета Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С 1 августа приняли решение увеличить сумму единовременной выплаты для тех, кто подписывает контракт с министерством обороны. Теперь она составит 800 тысяч рублей, из которых 400 – это средства Белгородской области", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков подчеркнул, что власти региона с самого начала специальной военной операции поддерживают участников СВО и их семьи. Как пояснили в правительстве региона, решение губернатора касается граждан, заключивших в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с министерством обороны РФ длительностью не менее года. Также отмечается, что в Белгородской области действуют многочисленные меры поддержки семьей военнослужащих. Среди них – предоставление земельных участков в собственность, ежемесячная субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечным кредитом, субсидии на покупку газового оборудования, предоставление различных социальных услуг и другая финансовая, социальная, психологическая и правовая помощь.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков

Гладков увеличил единовременную выплату контрактникам до 800 тысяч рублей

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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Белгородской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне СВО, увеличился с 300 до 800 тысяч рублей, из которых 400 тысяч – это средства федерального бюджета, а еще 400 – деньги из бюджета Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"С 1 августа приняли решение увеличить сумму единовременной выплаты для тех, кто подписывает контракт с министерством обороны. Теперь она составит 800 тысяч рублей, из которых 400 – это средства Белгородской области", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков подчеркнул, что власти региона с самого начала специальной военной операции поддерживают участников СВО и их семьи.
Как пояснили в правительстве региона, решение губернатора касается граждан, заключивших в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с министерством обороны РФ длительностью не менее года.
Также отмечается, что в Белгородской области действуют многочисленные меры поддержки семьей военнослужащих. Среди них – предоставление земельных участков в собственность, ежемесячная субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечным кредитом, субсидии на покупку газового оборудования, предоставление различных социальных услуг и другая финансовая, социальная, психологическая и правовая помощь.
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