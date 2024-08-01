https://ria.ru/20240801/vyplata-1963367321.html

В Кировской области введут выплату 400 тысяч рублей военным контрактникам

В Кировской области введут выплату 400 тысяч рублей военным контрактникам - РИА Новости, 01.08.2024

В Кировской области введут выплату 400 тысяч рублей военным контрактникам

Выплата в размере 400 тысяч рублей военным, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны РФ, будет введена в Кировской области, необходимые документы... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:25

2024-08-01T10:25

2024-08-01T10:25

кировская область

россия

александр соколов

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Выплата в размере 400 тысяч рублей военным, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны РФ, будет введена в Кировской области, необходимые документы подготовлены по поручению главы региона Александра Соколова в течение суток, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "В Кировской области выплата военнослужащим, заключившим контракт, также будет установлена в размере 400 тысяч рублей. Вчера я дал поручения министерству финансов и министерству социального развития незамедлительно подготовить всю необходимую нормативную базу. Сегодня утром руководители доложили об исполнении поручения", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Соколова. Отмечается, что в настоящее время пакет документов проходит процедуру согласования с отраслевыми ведомствами. Таким образом, жители Кировской области, заключившие с августа по декабрь 2024 года контракт на службу в зоне СВО, получат единовременное денежное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей: 400 тысяч рублей - федеральная выплата и столько же - региональная, за счет средств областного бюджета.

https://ria.ru/20240724/zakon-1961787134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр соколов, владимир путин