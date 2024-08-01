https://ria.ru/20240801/vyplata-1963367321.html
В Кировской области введут выплату 400 тысяч рублей военным контрактникам
В Кировской области введут выплату 400 тысяч рублей военным контрактникам - РИА Новости, 01.08.2024
В Кировской области введут выплату 400 тысяч рублей военным контрактникам
Выплата в размере 400 тысяч рублей военным, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны РФ, будет введена в Кировской области, необходимые документы... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:25
2024-08-01T10:25
2024-08-01T10:25
кировская область
россия
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Выплата в размере 400 тысяч рублей военным, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны РФ, будет введена в Кировской области, необходимые документы подготовлены по поручению главы региона Александра Соколова в течение суток, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "В Кировской области выплата военнослужащим, заключившим контракт, также будет установлена в размере 400 тысяч рублей. Вчера я дал поручения министерству финансов и министерству социального развития незамедлительно подготовить всю необходимую нормативную базу. Сегодня утром руководители доложили об исполнении поручения", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Соколова. Отмечается, что в настоящее время пакет документов проходит процедуру согласования с отраслевыми ведомствами. Таким образом, жители Кировской области, заключившие с августа по декабрь 2024 года контракт на службу в зоне СВО, получат единовременное денежное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей: 400 тысяч рублей - федеральная выплата и столько же - региональная, за счет средств областного бюджета.
https://ria.ru/20240724/zakon-1961787134.html
https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр соколов, владимир путин
Кировская область, Россия, Александр Соколов, Владимир Путин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Выплата в размере 400 тысяч рублей военным, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны РФ, будет введена в Кировской области, необходимые документы подготовлены по поручению главы региона Александра Соколова в течение суток, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты.
"В Кировской области выплата военнослужащим, заключившим контракт, также будет установлена в размере 400 тысяч рублей. Вчера я дал поручения министерству финансов и министерству социального развития незамедлительно подготовить всю необходимую нормативную базу. Сегодня утром руководители доложили об исполнении поручения", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Соколова.
Отмечается, что в настоящее время пакет документов проходит процедуру согласования с отраслевыми ведомствами.
Таким образом, жители Кировской области, заключившие с августа по декабрь 2024 года контракт на службу в зоне СВО, получат единовременное денежное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей: 400 тысяч рублей - федеральная выплата и столько же - региональная, за счет средств областного бюджета.