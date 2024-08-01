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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ загорелся битум
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ загорелся битум - РИА Новости, 01.08.2024
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ загорелся битум
Битум на территории производственной площадки в селе Вознесеновка Шебекинского округа загорелся в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:39
2024-08-01T13:39
2024-08-01T14:17
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Битум на территории производственной площадки в селе Вознесеновка Шебекинского округа загорелся в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ атаковали еще три населенных пункта с помощью беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал… В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника горит битум на территории производственной площадки", - написал Гладков. По его словам, в селе Устинка Белгородского района при сбросе с дрона двух взрывных устройств повреждены частный дом и находящийся во дворе автомобиль. В Шебекино еще один дрон атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство повреждено, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240503/shebekino-1943628224.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ загорелся битум
Гладков: в Шебекинском округе в результате атаки дрона ВСУ загорелся битум