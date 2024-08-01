https://ria.ru/20240801/vsu-1963408402.html

При атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2024

При атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:53

2024-08-01T12:53

2024-08-01T12:53

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2. Транспортное средство повреждено, также посечен рядом стоящий автомобиль", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в Шебекино еще одним беспилотником атакован автомобиль, припаркованный на территории инфраструктурного объекта. Третий дрон сдетонировал на парковке производственного предприятия — различные повреждения получили более 10 автомобилей. "В селе Нежеголь с FPV-дрона сброшено взрывное устройство — огнем была поражена кровля дома. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. В селе Ржевка после сброса боеприпаса с беспилотника горела сухая трава. В селе Муром в результате атаки БПЛА в одном частном доме повреждена крыша, второй — сдетонировал в огороде", - добавил глава области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240731/shebekino-1963297149.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия