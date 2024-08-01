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Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств - РИА Новости, 01.08.2024
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01:36 01.08.2024 (обновлено: 12:30 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/volk-1963327423.html
Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств
Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств - РИА Новости, 01.08.2024
Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств
Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, оно касается... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:36
2024-08-01T12:30
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, оно касается действий руководителя и сотрудников "Военторга" в 2019-2022 годах, руководитель "Военторга" задержан, ему предъявлено обвинение, приводит сайт "МВД Медиа" слова представителя МВД Ирины Волк.&quot;Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации&quot;, — сообщила Волк.По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторга" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор и заключили государственные контракты на поставку "Армейских несессеров" (набор средств личной гигиены — Прим. Ред.) на 625 миллионов рублей."В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия - Алания", — уточнила представитель МВД.Затем злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, "экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей", в результате ведомству и российскому бюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере.Руководитель АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций задержаны в рамках дела, им предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("мошенничество")."В ходе 64 обысков ... изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошено более 30 свидетелей", — уточнила представитель МВД.Имя задержанного руководителя не раскрывается. Согласно официальному сайту АО "Военторг", генеральным директором компании является Владимир Павлов.
https://ria.ru/20240731/kotelnikov-1963125824.html
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происшествия, военторг, россия, москва, ирина волк, ставропольский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Военторг, Россия, Москва, Ирина Волк, Ставропольский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств

Волк: по делу о хищении денежных средств задержали руководителя АО "Военторг"

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, оно касается действий руководителя и сотрудников "Военторга" в 2019-2022 годах, руководитель "Военторга" задержан, ему предъявлено обвинение, приводит сайт "МВД Медиа" слова представителя МВД Ирины Волк.
«

"Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации", — сообщила Волк.

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторга" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор и заключили государственные контракты на поставку "Армейских несессеров" (набор средств личной гигиены — Прим. Ред.) на 625 миллионов рублей.
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"В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия - Алания", — уточнила представитель МВД.
Затем злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, "экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей", в результате ведомству и российскому бюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере.
Руководитель АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций задержаны в рамках дела, им предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("мошенничество").
"В ходе 64 обысков ... изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошено более 30 свидетелей", — уточнила представитель МВД.
Имя задержанного руководителя не раскрывается. Согласно официальному сайту АО "Военторг", генеральным директором компании является Владимир Павлов.
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ПроисшествияВоенторгРоссияМоскваИрина ВолкСтавропольский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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