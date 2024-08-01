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Суд арестовал фигуранта дела "Военторга" о хищениях - РИА Новости, 01.08.2024
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16:46 01.08.2024 (обновлено: 16:52 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/voentorg-1963484444.html
Суд арестовал фигуранта дела "Военторга" о хищениях
Суд арестовал фигуранта дела "Военторга" о хищениях - РИА Новости, 01.08.2024
Суд арестовал фигуранта дела "Военторга" о хищениях
Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Тимура Исакова - предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о мошенничестве... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:46
2024-08-01T16:52
происшествия
военторг
россия
москва
владимир павлов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Тимура Исакова - предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.Срок ареста установлен до 30 сентября - как и у Павлова.Исаков заявил в суде, что намерен доказывать свою невиновность. Защита просила суд ограничиться домашним арестом, чтобы он мог заботиться о своих пятерых детях. По словам адвокатов, он занимался обычной предпринимательской деятельностью и держать его в СИЗО, "пока следствие разбирается с ценообразованием" закупок его компаний для Минобороны, нецелесообразно.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240801/voentorg-1963479037.html
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происшествия, военторг, россия, москва, владимир павлов
Происшествия, Военторг, Россия, Москва, Владимир Павлов
Суд арестовал фигуранта дела "Военторга" о хищениях

Суд арестовал предпринимателя Исакова по делу "Военторга" о хищениях

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Тимура Исакова - предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Адвокат заявила, что не считает цены на закупки "Военторга" завышенными
Вчера, 16:37
Срок ареста установлен до 30 сентября - как и у Павлова.
Исаков заявил в суде, что намерен доказывать свою невиновность. Защита просила суд ограничиться домашним арестом, чтобы он мог заботиться о своих пятерых детях. По словам адвокатов, он занимался обычной предпринимательской деятельностью и держать его в СИЗО, "пока следствие разбирается с ценообразованием" закупок его компаний для Минобороны, нецелесообразно.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Следствие ищет предполагаемых соучастников главы "Военторга" Павлова
Вчера, 16:32
 
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