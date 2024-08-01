https://ria.ru/20240801/voentorg-1963479037.html

Адвокат заявила, что не считает цены на закупки "Военторга" завышенными

Адвокат заявила, что не считает цены на закупки "Военторга" завышенными - РИА Новости, 01.08.2024

Адвокат заявила, что не считает цены на закупки "Военторга" завышенными

Защита не считает искусственно завышенными цены, по которым "Военторг" закупал армейские несессеры, заявила в Мещанском суде Москвы адвокат предпринимателя... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:37

2024-08-01T16:37

2024-08-01T16:37

происшествия

москва

владимир павлов

военторг

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Защита не считает искусственно завышенными цены, по которым "Военторг" закупал армейские несессеры, заявила в Мещанском суде Москвы адвокат предпринимателя Тимура Исакова Наталья Митусава. "Следствие считает, что армейские несессеры закупались через цепочку поставщиков по завышенным ценам, но не отражает, почему цены были завышены. Закупка напрямую у поставщиков была невозможна из-за длительного цикла производства и сжатых сроков. Издержки отразились на стоимости", - сказала адвокат.Она попросила отпустить своего подзащитного под домашний арест, "пока следствие разбирается с ценообразованием". Ранее в четверг был арестован руководитель "Военторга" Владимир Павлов. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/sud-1963458648.html

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происшествия, москва, владимир павлов, военторг