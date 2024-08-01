https://ria.ru/20240801/voentorg-1963451612.html

Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях

Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях - РИА Новости, 01.08.2024

Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях

Руководитель "Военторга" Владимир Павлов не признает вину по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:06

2024-08-01T15:06

2024-08-01T15:12

происшествия

военторг

россия

владимир павлов

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов не признает вину по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы."В материалах дела я не увидел ни одного факта... никакого намека на какую-либо свою вину", - заявил Павлов на заседании по избранию ему меры пресечения.Он пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/ofis-1963404525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, военторг, россия, владимир павлов, москва