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Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях - РИА Новости, 01.08.2024
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15:06 01.08.2024 (обновлено: 15:12 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/voentorg-1963451612.html
Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях
Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях - РИА Новости, 01.08.2024
Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях
Руководитель "Военторга" Владимир Павлов не признает вину по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:06
2024-08-01T15:12
происшествия
военторг
россия
владимир павлов
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов не признает вину по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы."В материалах дела я не увидел ни одного факта... никакого намека на какую-либо свою вину", - заявил Павлов на заседании по избранию ему меры пресечения.Он пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240801/ofis-1963404525.html
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происшествия, военторг, россия, владимир павлов, москва
Происшествия, Военторг, Россия, Владимир Павлов, Москва
Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях

Руководитель "Военторга" Павлов в суде не признал вину в деле о хищениях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов не признает вину по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
"В материалах дела я не увидел ни одного факта... никакого намека на какую-либо свою вину", - заявил Павлов на заседании по избранию ему меры пресечения.
Офис Военторга на Садовнической улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Офис "Военторга" в Москве работает на фоне сообщений об обысках
Вчера, 12:42
Он пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
Вчера, 03:17
 
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