Руководитель "Военторга" не признал вину в деле о хищениях
Руководитель "Военторга" Павлов в суде не признал вину в деле о хищениях
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руководитель "Военторга" Владимир Павлов не признает вину по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
"В материалах дела я не увидел ни одного факта... никакого намека на какую-либо свою вину", - заявил Павлов на заседании по избранию ему меры пресечения.
Он пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.