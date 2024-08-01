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Следствие просит арестовать фигуранта дела "Военторга" Тимура Исакова
Следствие просит арестовать фигуранта дела "Военторга" Тимура Исакова - РИА Новости, 01.08.2024
Следствие просит арестовать фигуранта дела "Военторга" Тимура Исакова
Следствие просит арестовать предпринимателя Тимура Исакова - предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:02
2024-08-01T15:02
2024-08-01T15:02
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать предпринимателя Тимура Исакова - предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, сказано в базе данных суда. "В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Исакова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке дела. Вопрос об аресте Павлова суд рассматривает в настоящее время. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, россия, владимир павлов, военторг
Происшествия, Россия, Владимир Павлов, Военторг
Следствие просит арестовать фигуранта дела "Военторга" Тимура Исакова
Следствие просит арестовать предполагаемого соучастника главы "Военторга"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать предпринимателя Тимура Исакова - предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, сказано в базе данных суда.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Исакова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке дела.
Вопрос об аресте Павлова суд рассматривает в настоящее время.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.