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"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова

"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова - РИА Новости, 01.08.2024

"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова

АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между МО РФ и "Грязинским пищевым... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:19

2024-08-01T09:19

2024-08-01T09:34

происшествия

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

дело экс-замминистра обороны булгакова

военторг

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между МО РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого наряду с генералом сейчас находится в СИЗО, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В одном из материалов указано, что между Министерством обороны и "Военторгом" был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. "Военторг" в свою очередь заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позднее следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили. "Уголовное дело связано с заключением между Министерством обороны РФ и АО "Военторг" государственных контрактов", - говорится в одном из документов. При этом защита руководства комбината сетовала на то, что следствие не расценивает вменяемое им деяние, как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Адвокаты неоднократно подчеркивали, что их подзащитные имели дело с "Военторгом", в их контрактах Министерство обороны не фигурировало. По закону, в рамках расследования преступления в сфере предпринимательской деятельности следствие не может ходатайствовать об аресте обвиняемых, ему доступны только более мягкие меры пресечения. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщали, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Сегодня стало известно о задержании руководителя АО "Военторг" по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962723327.html

https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962327379.html

https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962732758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова, военторг