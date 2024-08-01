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"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова - РИА Новости, 01.08.2024
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09:19 01.08.2024 (обновлено: 09:34 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/voentorg-1963356290.html
"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова
"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова - РИА Новости, 01.08.2024
"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова
АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между МО РФ и "Грязинским пищевым... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:19
2024-08-01T09:34
происшествия
дмитрий булгаков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
дело экс-замминистра обороны булгакова
военторг
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между МО РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого наряду с генералом сейчас находится в СИЗО, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В одном из материалов указано, что между Министерством обороны и "Военторгом" был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. "Военторг" в свою очередь заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позднее следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили. "Уголовное дело связано с заключением между Министерством обороны РФ и АО "Военторг" государственных контрактов", - говорится в одном из документов. При этом защита руководства комбината сетовала на то, что следствие не расценивает вменяемое им деяние, как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Адвокаты неоднократно подчеркивали, что их подзащитные имели дело с "Военторгом", в их контрактах Министерство обороны не фигурировало. По закону, в рамках расследования преступления в сфере предпринимательской деятельности следствие не может ходатайствовать об аресте обвиняемых, ему доступны только более мягкие меры пресечения. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщали, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Сегодня стало известно о задержании руководителя АО "Военторг" по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962723327.html
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происшествия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова, военторг
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Военторг
"Военторг" фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова

"Военторг" был "прослойкой" между Минобороны и "Грязинским пищевым комбинатом"

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД РФ | Перейти в медиабанкРабота ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель "Военторга"
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД РФ
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Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель "Военторга"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. АО "Военторг" значилось в уголовном деле, в рамках которого был арестован генерал Дмитрий Булгаков, как "прослойка" между МО РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого наряду с генералом сейчас находится в СИЗО, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В одном из материалов указано, что между Министерством обороны и "Военторгом" был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. "Военторг" в свою очередь заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позднее следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили.
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"Уголовное дело связано с заключением между Министерством обороны РФ и АО "Военторг" государственных контрактов", - говорится в одном из документов.
При этом защита руководства комбината сетовала на то, что следствие не расценивает вменяемое им деяние, как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Адвокаты неоднократно подчеркивали, что их подзащитные имели дело с "Военторгом", в их контрактах Министерство обороны не фигурировало. По закону, в рамках расследования преступления в сфере предпринимательской деятельности следствие не может ходатайствовать об аресте обвиняемых, ему доступны только более мягкие меры пресечения.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
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ФСБ и СК сообщали, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Сегодня стало известно о задержании руководителя АО "Военторг" по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
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ПроисшествияДмитрий БулгаковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФДело экс-замминистра обороны БулгаковаВоенторг
 
 
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