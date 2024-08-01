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Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор - РИА Новости, 01.08.2024
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор
Суд во Владимире назначил 1,5 года колонии местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:07
2024-08-01T10:07
2024-08-01T10:07
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РЯЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. Суд во Владимире назначил 1,5 года колонии местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. В июне прошлого года сообщалось об аресте 55-летней жительницы Владимира, обвиняемой в попытке поджога при помощи зажигательной смеси здания Владимирского областного военкомата. "Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов. Установлено, что ночью 7 июня прошлого года подсудимая, "будучи подвергнута дистанционному воздействию со стороны неустановленного лица", самостоятельно изготовила бутылки с зажигательной смесью и бросила их в здание военного комиссариата Владимирской области, после чего была задержана сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления она признала полностью, в содеянном раскаялась, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240729/podzhog-1962804286.html
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РИА Новости
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происшествия, владимирская область, владимир, россия
Происшествия, Владимирская область, Владимир, Россия
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор
Жительнице Владимира дали 1,5 года колонии за попытку поджечь военкомат