Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/voenkomat-1963362494.html
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор - РИА Новости, 01.08.2024
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор
Суд во Владимире назначил 1,5 года колонии местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:07
2024-08-01T10:07
происшествия
владимирская область
владимир
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РЯЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. Суд во Владимире назначил 1,5 года колонии местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. В июне прошлого года сообщалось об аресте 55-летней жительницы Владимира, обвиняемой в попытке поджога при помощи зажигательной смеси здания Владимирского областного военкомата. "Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов. Установлено, что ночью 7 июня прошлого года подсудимая, "будучи подвергнута дистанционному воздействию со стороны неустановленного лица", самостоятельно изготовила бутылки с зажигательной смесью и бросила их в здание военного комиссариата Владимирской области, после чего была задержана сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления она признала полностью, в содеянном раскаялась, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240729/podzhog-1962804286.html
https://ria.ru/20240727/avtovladeltsy-1962413122.html
владимирская область
владимир
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, владимир, россия
Происшествия, Владимирская область, Владимир, Россия
Жительнице Владимира, пытавшейся поджечь военкомат, вынесли приговор

Жительнице Владимира дали 1,5 года колонии за попытку поджечь военкомат

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. Суд во Владимире назначил 1,5 года колонии местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
В июне прошлого года сообщалось об аресте 55-летней жительницы Владимира, обвиняемой в попытке поджога при помощи зажигательной смеси здания Владимирского областного военкомата.
Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге
29 июля, 22:01
"Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.
Установлено, что ночью 7 июня прошлого года подсудимая, "будучи подвергнута дистанционному воздействию со стороны неустановленного лица", самостоятельно изготовила бутылки с зажигательной смесью и бросила их в здание военного комиссариата Владимирской области, после чего была задержана сотрудниками полиции.
Вину в совершении преступления она признала полностью, в содеянном раскаялась, уточняется в сообщении.
Автомобиль с надписью Не ТЦК на Украине - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
СМИ: на Украине водители подписывают машины, защищая от поджога
27 июля, 18:38
 
ПроисшествияВладимирская областьВладимирРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала