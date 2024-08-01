https://ria.ru/20240801/vmf-1963339158.html

ВМФ завершил масштабные учения по применению сил трех флотов

ВМФ завершил масштабные учения по применению сил трех флотов - РИА Новости, 01.08.2024

ВМФ завершил масштабные учения по применению сил трех флотов

Военно-морской флот России завершил масштабные учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщило в четверг РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:15

2024-08-01T05:15

2024-08-01T05:15

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военно-морской флот России завершил масштабные учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Объединения и соединения Военно-морского флота России, участвовавшие в плановых учениях в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, приступили к свертыванию сил. В ближайшее время экипажи кораблей, выполнявших учебно-боевые задачи по предназначению, вернутся в пункты постоянного базирования", - говорится в сообщении. Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, слова которого приводит ведомство, заявил, что цель учений - проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению - достигнута. Он также сообщил, что главный штаб ВМФ проведет подробный анализ действий надводных сил, морской авиации и береговых частей в рамках комплексных мероприятий боевой подготовки. Всего к участию в учении привлекались около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В течение нескольких дней экипажи кораблей, части морской авиации и береговых войск выполнили свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе – зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям. В рамках проведенных учений органами управления флотов и Каспийской флотилии отрабатывалось взаимодействие с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти при проведении тренировок по организации обороны пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности в море, организации спасания на воде.

https://ria.ru/20240728/belousov-1962534757.html

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безопасность, россия, каспийская флотилия, вмф рф