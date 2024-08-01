https://ria.ru/20240801/viza-1963565121.html

Израиль отказался продлить визу главе офиса УКГВ ООН по Палестине

Израиль отказался продлить визу главе офиса УКГВ ООН по Палестине - РИА Новости, 01.08.2024

Израиль отказался продлить визу главе офиса УКГВ ООН по Палестине

Израиль отказался продлить визу главы офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) по оккупированным палестинским территориям Андреа Де... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:33

2024-08-01T23:33

2024-08-01T23:33

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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости. Израиль отказался продлить визу главы офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) по оккупированным палестинским территориям Андреа Де Доменико, срок действия его визы истек в четверг 1 августа, говорится в сводке организации. "Израильские власти решили не продлевать визу Де Доменико, срок действия которой истекает сегодня (1 августа - ред.)", - сказано в документе. Де Доменико занимал эту должность два года, он начал свою деятельность в августе 2022 года. "Опасность для меня и, на самом деле, для любого из наших коллег, которые смело решили отправиться на работу в Газу – ООН, НПО и национальных сотрудников, которые всегда были на передовой, – и для всего человечества заключается в том, что мы становимся невосприимчивыми к ужасу. Мы не можем позволить этому случиться", - приводятся в заявлении слова представителя УКГВ ООН. В июне израильские власти обсуждали вопрос о принятии серьёзных ответных мер, включающих высылку персонала, против агентств ООН на фоне включения генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в "черный список" нарушителей в отношении детей в условиях конфликта. Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.

https://ria.ru/20240801/khaniya-1963556555.html

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в мире, израиль, оон, хамас, антониу гутерреш