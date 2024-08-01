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Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен - РИА Новости, 01.08.2024
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20:52 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен - РИА Новости, 01.08.2024
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен
Россиянин Александр Винник позвонил вечером в четверг из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен заключенными, причина неизвестна,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:52
2024-08-01T23:57
сша
александр винник
обмен заключенными между россией и западом
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АФИНЫ, 1 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник позвонил вечером в четверг из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен заключенными, причина неизвестна, рассказала РИА Новости его мама Вера Винник."Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен", - сказала РИА Новости Вера Винник."Я не знаю, что произошло. Я просто мертвая. И он только два слова сказал - сказал: "меня вычеркнули", и всё", - добавила она.По ее словам, он позвонил с тюремного телефона и больше не звонил. "Может оттого, что он не осужден, что суда не было", - предположила она причину случившегося."Я в шоковом состоянии. Я до последнего надеялась. Я не знаю и не понимаю, чего они от него хотят, может смерти его? Уничтожить его? Наверное, американцы вычеркнули. Для чего он им нужен? Он ничего не понимает", - признается Вера Винник."Я не знаю что делать, куда писать. Я в ужасе, я просто в ужасе. Я настолько разочарована", - заключила она.
https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html
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сша, александр винник, обмен заключенными между россией и западом
США, Александр Винник, Обмен заключенными между Россией и Западом
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен

Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен по неизвестной причине

© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
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АФИНЫ, 1 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник позвонил вечером в четверг из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен заключенными, причина неизвестна, рассказала РИА Новости его мама Вера Винник.
«
"Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен", - сказала РИА Новости Вера Винник.
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"Я не знаю, что произошло. Я просто мертвая. И он только два слова сказал - сказал: "меня вычеркнули", и всё", - добавила она.
По ее словам, он позвонил с тюремного телефона и больше не звонил. "Может оттого, что он не осужден, что суда не было", - предположила она причину случившегося.
"Я в шоковом состоянии. Я до последнего надеялась. Я не знаю и не понимаю, чего они от него хотят, может смерти его? Уничтожить его? Наверное, американцы вычеркнули. Для чего он им нужен? Он ничего не понимает", - признается Вера Винник.
"Я не знаю что делать, куда писать. Я в ужасе, я просто в ужасе. Я настолько разочарована", - заключила она.
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