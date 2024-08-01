https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html

Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен

Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен - РИА Новости, 01.08.2024

Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен

Россиянин Александр Винник позвонил вечером в четверг из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен заключенными, причина неизвестна,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:52

2024-08-01T20:52

2024-08-01T23:57

сша

александр винник

обмен заключенными между россией и западом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:77:960:617_1920x0_80_0_0_a4553233bc2d810c588dafdb21211017.jpg

АФИНЫ, 1 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник позвонил вечером в четверг из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен заключенными, причина неизвестна, рассказала РИА Новости его мама Вера Винник."Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен", - сказала РИА Новости Вера Винник."Я не знаю, что произошло. Я просто мертвая. И он только два слова сказал - сказал: "меня вычеркнули", и всё", - добавила она.По ее словам, он позвонил с тюремного телефона и больше не звонил. "Может оттого, что он не осужден, что суда не было", - предположила она причину случившегося."Я в шоковом состоянии. Я до последнего надеялась. Я не знаю и не понимаю, чего они от него хотят, может смерти его? Уничтожить его? Наверное, американцы вычеркнули. Для чего он им нужен? Он ничего не понимает", - признается Вера Винник."Я не знаю что делать, куда писать. Я в ужасе, я просто в ужасе. Я настолько разочарована", - заключила она.

https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, александр винник, обмен заключенными между россией и западом