https://ria.ru/20240801/vinnik-1963441586.html

Адвокат Винника не знает о его возможном обмене

Адвокат Винника не знает о его возможном обмене - РИА Новости, 01.08.2024

Адвокат Винника не знает о его возможном обмене

Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что на данный момент новой информации по возможному обмену заключенными между РФ и США... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:42

2024-08-01T14:42

2024-08-01T14:42

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сша

россия

александр винник

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что на данный момент новой информации по возможному обмену заключенными между РФ и США нет, его клиент все еще находится в американской тюрьме. "Новостей нет. Я только что связался со своим клиентом, он по-прежнему находится там (в тюрьме США - ред.)", - сказал Бух.

https://ria.ru/20240801/klyushin-1963437592.html

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в мире, сша, россия, александр винник