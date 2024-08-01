https://ria.ru/20240801/vinnik-1963441586.html
Адвокат Винника не знает о его возможном обмене
Адвокат Винника не знает о его возможном обмене - РИА Новости, 01.08.2024
Адвокат Винника не знает о его возможном обмене
Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что на данный момент новой информации по возможному обмену заключенными между РФ и США... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:42
2024-08-01T14:42
2024-08-01T14:42
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что на данный момент новой информации по возможному обмену заключенными между РФ и США нет, его клиент все еще находится в американской тюрьме. "Новостей нет. Я только что связался со своим клиентом, он по-прежнему находится там (в тюрьме США - ред.)", - сказал Бух.
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в мире, сша, россия, александр винник
В мире, США, Россия, Александр Винник
Адвокат Винника не знает о его возможном обмене
Адвокат Винника Бух: информации о возможном обмене Винника нет